Organización ecológica pide destituir fiscal ambiental de Bonao

El sacerdote Fausto García, de la Coalición Ecológica Popular de Bonao, demandó de la Procuradora General de la República, quien preside el Consejo Superior del Ministerio Público, la destitución del fiscal ambiental de ese municipio de la provincia de Monseñor Nouel al que acusa de incumplir con sus funciones.

García dijo que han solicitado también al presidente Luis Abinader interceder para que se designe un procurador fiscal que actúe como establece la ley de protección de medio ambiente, la 64-00, y sustituir al actual, José Luis Farías, quien no persigue a los infractores de la norma vigente.

Durante una rueda de prensa en la sede de la Procuraduría, la Coalición Ecológica Popular de Bonao asegura que el daño, "día y noche" a los ríos, y las montañas es "enorme" y "a la vista" de Frías.

"Entendemos que como no funciona (el fiscal) no es asunto de dar chance porque Yuna no está para chance, Masipedro no está para chance (...) son acciones puntuales y que hay que hacerlas. Una autoridad que funcione, que haga sometimientos y que los ríos, el medio ambiente, la ecología, las montañas dejen de ser depredadas y dañados como lo están haciendo día y noche", dijo el sacerdote García

El grupo de personas, encabezado por García, manifestaron también su solidaridad a la procuradora Miriam Germán Brito por las amenazas que recibe por redes criminales.