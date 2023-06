Corte anula sentencia que descargó exministro de Defensa y a otros dos acusados en caso Super Tucano

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia que descargó al ex ministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y a dos mas implicados en los sobornos para la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2007, y ordenó un nuevo juicio.

Los jueces acogieron la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), de que se valoren nuevamente los hechos y las pruebas que incriminan a los imputados

Además de Peña Antonio, también están acusados de sobornos y enfrentarán un nuevo juicio el coronel Carlos Piccini Núñez, ex director de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández.

Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández fueron absueltos por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional hace un año.

Los sobornos supuestamente ascienden a 3.5 millones de dólares pagados para que se aprobaran US$93,697,887.60 para la compra de las aeronaves que se utilizan para el combate del narcotráfico.

"Estos pagos ilícitos fueron canalizados a través de las empresas imputadas 4D Bussines Groups, S.R.L., representada por el acusado Daniel Aquino Hernández y la sociedad Magycorps, S.A. como consecuencia de la recepción de estos sobornos los imputados Rafael Peña Antonio y Ramón Piccini Núñez desarrollaron conductas de lavado para convertir el dinero ilícito en licito lo que les permitió incrementar ilegalmente su patrimonio", según el Ministerio Público.

El órgano acusador cuestionó que el Tercer Tribunal Colegiado considerara a Peña Antonio y a Núñez Piccini "sin incidencias" en la compra de las aeronaves, que fue firmada por el presidente de la República de ese entonces, Leonel Fernández, luego de ser aprobada por el Congreso.

"El tribunal no estaba apoderado para determinar quien es atractivo o no para sobornar o ser sobornado, sino de establecer si los acusados aceptaron o no el pago indebido de sobornos en base a las pruebas aportadas en la acusación", presentó la Pepca en su recurso de apelación.

Agregó que "los acusados Rafael Peña Antonio y Ramón Piccini Núñez, como Ministro de Defensa eran quienes tenían el control operativo de la operación de compra de las aeronaves y fueron a estos acusados y sus compañías vinculadas a quienes la compañía Embraer señalo como los responsables de exigir pagos de soborno y de recibirlos".

Después de leerse el dispositivo de la decisión de la corte, Peña Antonio no quiso emitir su opinión a la prensa.

El representante del Ministerio Público, José Miguel Marmolejos, calificó el fallo de un nuevo juicio, dictado por los jueces Doris Pujols, Rafael Báez y Ramona Rodríguez como "histórica y contundente en contra de la corrupción", al anular en todas sus partes la sentencia del tribunal de primera instancia.