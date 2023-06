Experto argentino diserta sobre el impacto de la inteligencia artificial en la justicia

En el marco de la Reunión del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) organizó la conferencia "La Digitalización y su Impacto en el Sistema de Justicia", dictada por el experto argentino en inteligencia artificial (IA) Juan Gustavo Corvalán, en la que afirmó que es posible combinar la justicia 2.0 con la 4.0 a través de la inteligencia artificial, sin la necesidad de esperar la transición entre una y otra.

Corvalán puso como ejemplo las buenas prácticas en Colombia y Perú, países que están utilizando la IA en la redacción de decisiones jurisdiccionales a través del Chatgpt.

Según una comunicación de prensa del Poder Judicial, Corvalán aseguró que la IA va a revolucionar las tareas rutinarias, mecánicas y repetitivas, para lo que se necesita determinar las estrategias de lugar, a los fines de lograr que la persona forme parte de esa transición y no sean solo espectadoras del proceso, por lo que ese software deber ser aplicado de manera inclusiva.

Asimismo, durante su ponencia, aseguró que el algoritmo de la IA no reemplaza a la persona, sino que optimiza los procesos a través de esa tecnología.

"No es justicia sustitutiva automatizada, sino es que sobre estos algoritmos habrá mejor intervención humana, la mejora debería ser cualitativa no cuantitativa, no es mayor productividad, es mayor calidad, además de reducción de tiempo", explicó.

El profesor argentino dijo que el Chatgpt ya está siendo utilizada por los jueces y juezas de algunos de los países de la región y aseguró que este "llegó para quedarse", debido a su uso gratuito.

"Este es un desafío de primera magnitud porque no espera, ya está, de hecho, hay países que ya están pensando cómo van a regular esta tecnología que se está usando ahora", afirmó.

En la conferencia estuvieron presentes los presidentes y presidentas de Cortes Supremas de Justicia que participaron de la reunión de la CJCC, magistrados de las distintas salas de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana (país que ostenta la presidencia pro tempore del CJCC para el período 2023-2024), jueces de cortes de apelación, de primera instancia, de paz, así como miembros del Consejo del Poder Judicial de RD, representantes de la academia y estudiosos del Derecho.

Sobre el conferencista:

El profesor Juan Gustavo Corvalán es doctor en Derecho, master en inteligencia artificial y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Es cocreador de Prometea, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo en aplicación en la Justicia de Hispanoamérica. Cocreador de PretorIA, el sistema de inteligencia artificial predictivo en la Corte Constitucional de Colombia, ganador del premio a la mejor herramienta de Justicia 2020 en Colombia.