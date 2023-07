Arrestan a Virgilio Almonte Sánchez (Boni), cabecilla de red de falsificadores de títulos de propiedad

Las autoridades informaron el apresamiento del señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni), a quien acusan de liderar una red de falsificadores y uso de documentos falsos que a través de "maniobras fraudulentas" e intentando burlar a la jurisdicción inmobiliaria se hizo entregar por el Registro de Títulos de la provincia Santo Domingo, 40 Certificados de Títulos de Propiedad, dos de ellos pertenecientes al Estado Dominicano.

El apresamiento de Almonte Sánchez se produjo en una operación conjunta del Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central y Fiscal de Tierras, Gedeón Platón Bautista Liriano, junto a la Fiscalía de Santo Domingo Este, encabezada por su titular Milcíades Guzmán; la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección Nacional de Registro de Títulos de la Jurisdicción Inmobiliaria y otros organismos de investigaciones criminales.

Una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República informa que Almonte Sánchez fue arrestado mediante orden judicial de la jueza interina Yenny Cecilia Muñoz, de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo y sometido a la acción de la justicia por ante la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, cuya audiencia fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción (SDE) para este lunes 17 de julio.

Además de los del Estado, los títulos de propiedad que se hizo entregar el imputado corresponden a diversas compañías y razón social, entre estas, Golfimar, S.A., Inmobiliaria Asociadas C. Por A., Vacacional Haras, S.A., Complejo Industrial de Carnes C. Por A., Reparto Villa Juana C. Por A., A.P. Desarrollo Inmobiliario; Inmobiliaria Brisas del Mar, C. Por A., Poligono Industrial Hato Nuevo, S.A., Paraíso Caribeño, S.A., Compañía Los Tres Ojos, C. Por A., entre otras.

También corresponden a personas físicas, algunas de ellas fallecidas, como el señor Daniel Carvajal Lois, primer síndico que tuvo el municipio Santo Domingo Norte.

Como operaba el acusado y los afectados

En cuanto a la forma en que operaba la organización, las autoridades indicaron que en fecha 27 de abril de 2018 el señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez procedió a retirar del Registro de Títulos de la Provincia Santo Domingo, el duplicado de dueño del título correspondiente a la parcela No. 76 del Distrito Catastral No. 06, propiedad de la Inmobiliaria Brisas del Mar, S.R.L., al hacer uso del poder de representación de fecha 16 de marzo de 2018, supuestamente emitido en su favor por el ciudadano Andrés De Jesús Porcella Morales; sin embargo, mediante querella de fecha 3 de octubre de 2018 las sociedades comerciales Paraíso Caribeño S. R. L., Brisas del Mar S. R. L. y Paraíso Antillano S. R. L., denunciaron ante el Abogado del Estado que no habían emitido ningún poder en favor de terceros para el retiro del referido título de propiedad ante la jurisdicción inmobiliaria y advirtieron la posibilidad de un fraude para dicha transacción.

En ese sentido, indicaron que en fecha 19 de agosto de 2019, luego de evaluado el original del poder de representación utilizado por el imputado ante la jurisdicción inmobiliaria, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió el informe pericial No. D-0122-2019, en el que certifica que la firma manuscrita que aparece plasmada en el poder, no se correspondía con los rasgos caligráficos de Andrés de Jesús Porcella Morales.

Igualmente, señalaron que en fechas 21 y 23 de mayo de 2018, Almonte Sánchez utilizó un poder de representación alegadamente firmado por el ciudadano Andrés Emilio Bobadilla Fernández, quien actuaba como representante de la empresa Sociedad Inmobiliaria CxA (Corde), y en ocasión del documento, autorizaba al retiro del título correspondiente a la parcela 779-A y 203 del Distrito Catastral No.6, del Municipio Santo Domingo Este, propiedad del Estado dominicano.

En ese orden, en fecha 24 de mayo de 2019 la Sociedad Inmobiliaria C. x A., empresa perteneciente a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), una vez detectada la entrega de sus títulos de propiedad, en manos del señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni), procede a denunciar sobre la situación ante el Abogado del Estado y Fiscal de Tierras, entidad que consigue localizar al ciudadano Andrés Emilio Bobadilla Fernández, quien asegura no conocer a ese señor.

De igual manera, precisan las autoridades que en fecha 19 de abril de 2018 el señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni), procedió a retirar también el duplicado de dueño del título correspondiente a la parcela No. 76 del Distrito Catastral No. 06, propiedad de la Inmobiliaria Brisas del Mar. S.R.L, haciendo uso del poder de representación de fecha 26 de marzo de 2018, supuestamente emitido en su favor por el ciudadano José Luis Asilis Elmudesí.

Mediante querella de fecha 28 de agosto de 2018 las sociedades comerciales Paraíso Caribeño S. R. L. y Brisas del Mar S. R. L., denuncian ante la Fiscalía de Santo Domingo Este que no habían emitido ningún poder en favor de terceros para el retiro del referido título ante la jurisdicción inmobiliaria, advirtiendo de la posibilidad de un fraude para dicha transacción, indicando que el señor Asilis Elmudesi (propietario de Metro Country Club), no ostentaba ningún cargo directivo en ninguna de las compañías querellantes.

Resulta que en fecha 14 de mayo de 2019, luego de evaluado el original del poder de representación utilizado por el imputado ante la jurisdicción inmobiliaria, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió el informe pericial No. D-0120-2019, en el que certifica que la firma manuscrita que aparece plasmada en el poder, no se corresponde con la firma y rasgos caligráficos de Luis José Asilis Elmudesi.