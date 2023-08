Ministerio Público acusa a diputado Gregorio Domínguez de agresión contra extranjera

El Ministerio Público acusó al diputado por Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gregorio Domínguez Domínguez, de violencia contra la mujer en perjuicio de una ciudadana norteamericana identificada como Anabella Starnes y solicita la apertura a juicio contra el legislador.

El diputado Domínguez Domínguez está siendo acusado por el Ministerio Público de violación de los artículos 309, 309-1, 309-3, acápites B-C-E-F, que castigan la violencia contra la mujer en todas sus formas y el artículo 310 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la señora Starnes, según el expediente.

La solicitud de apertura a juicio es realizada por la procuradora adjunta de la Procuradora General de la República, Isis De La Cruz Duarte y el procurador general de Corte, Melquiades L. Suero, ante la Suprema Corte de Justicia. El acta de acusación tiene fecha del 24 de julio de 2023.

El Ministerio Público asegura que la agresión contra Anabella Starnes habría ocurrido en fecha 12 de mayo 2021 en Puerto Plata cuando junto a su esposo Dennis Lee Starnes (hoy fallecido) fueron supuestamente agredidos por el legislador y un grupo de hombres.

Defensa

Al ser consultado por Diario Libre sobre el caso, el abogado de la defensa del imputado, Valentín Medrano, calificó las acusaciones como falsas y dijo que están basadas en testimonios interesados o comprados.

"Lo primero que yo quiero deplorar es la falta de objetividad en el Ministerio Público y lo peor es que se produzca a la altura de la Procuraduría General de la República, o sea, de procuradores adjuntos o que hacen a veces de adjunto de la Procuraduría General de la República, que se niegan a hacer una investigación. Es penoso, muy penoso, que los fiscales, cuando tienen un interés marcado, miren hacia los lados y es lamentable que a una persona como el diputado Gregorio Domínguez, de quien claramente le han levantado falsas acusaciones basadas en testimonios interesados o comprados, coptados por el interés", sostuvo.

Recordó que el legislador fue declarado no culpable en un reciente proceso (octubre de 2022) en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) luego de ser acusado por el Ministerio Público de ejecución ilegal de un desalojo.

"Ya ustedes saben que el diputado fue declarado no culpable por la Suprema Corte de Justicia, en un juicio abierto, oral, público y contradictorio, de una acusación del mismo grupo de personas, con los mismos abogados, con la misma naturaleza y con la misma procura... pero el sale airoso de un proceso penal, e inmediatamente el Ministerio Público de la República Dominicana, que quiere vender la estela de independiente se pone de espalda a su obligación de objetividad y le hace coro y eco de esas malsanas acusaciones", manifestó.

Medrano consideró que el Ministerio Público tiene el interés de hacer notar que también persigue miembros del partido de gobierno.

"Lo que pasa es que aquí el Ministerio Público de la República Dominicana no investiga y tiene un interés de hacer creer... con este señor lo tiene como conejillo de India para tratar de vender la estela de que ellos no están persiguiendo a la oposición, sino que están persiguiendo a gente de este gobierno. El Ministerio Público siempre se ha vendido como independiente y necesita perseguir a dos o tres pobres infelices del PRM. Eso es lo que ellos están haciendo con este diputado. ¿Por qué no persiguen a las personas que han sido presuntamente mencionado en actos de corrupción grandes? No", manifestó.

Ministerio Público

El Ministerio Público asegura en el acta de acusación que cuenta con los elementos de prueba testimoniales, documentales, audiovisuales e ilustrativa del caso.

Indica en la acusación que cuenta con testimonios y varias pruebas documentales.

También dice tener como prueba audiovisual una memoria USB con cuatro imágenes de la Sra. Anabella Starnes y 14 videos tomados en el lugar.