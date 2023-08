¿Como se habría golpeado cubano en cuartel tras incidente con agente de la Digesett?

El cubano Julio César Llorente López habría explicado a la jueza durante el conocimiento de un recurso de habeas corpus que "no vio" quien lo agredió físicamente cuando era introducido en la celda del destacamento de Villas Agrícolas, Distrito Nacional, porque "estaba oscuro". El hombre está acusado de dar una "galleta" a un agente de la Digesett cuando lo fiscalizaba.

Según el consultor jurídico de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el mayor de la Policía Robert A. García Peralta, esa fue la declaración de Llorente López a la jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, quien rechazó la acción interpuesta por el acusado.

García Peralta aseguró que "no se ha determinado" que el golpe que presenta el cubano le haya sido dado por un oficial público, por lo que no se ha podido establecer que se le haya violado algún derecho, como alega su defensa.

""En este caso no se ha determinado que ha sido un oficial público, él mismo (el cubano) dijo que entrando a la celda del destacamento donde se encontraba fue golpeado y que estaba oscuro y que él no vio. Él, no yo, dijo eso" Robert A. García Peralta Consultor jurídico de la Digesett “

José Martínez Hoepelman, abogado de Llorente López, dijo que este fue agredido cuando, acompañado de agentes policiales, era trasladado a la cárcel del cuartel de Villas Agrícolas.

Por más que los periodistas preguntaron al acusado sobre cómo resultó con el hematoma en el ojo izquierdo, éste no respondió.

Mañana martes está pautado que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de prisión, como medida de coerción, que hace el Ministerio Público al cubano por la "galleta" que le dio al agente José Anthony Alcántara Rojas, de 22 años de edad.

El incidente con agente de la Digesett

El agente José Anthony Alcántara Rojas le impuso una contravención a Llorente López cuando éste conducía por la avenida Abraham Lincoln, esquina Max Henríquez Ureña, a las 3:37 de la tarde del pasado miércoles 9 de agosto por hablar por el celular.

En varios videos sobre el incidente, el acusado se ve fuera de su vehículo y reta a Alcántara Rojas, a quien le da una bofetada.

Llorente López no desistía de reclamar a Alcántara Rojas, quien a pesar de ser golpeado en la cara se aleja de su agresor, y sin importarle la intervención de la policía compañera del agente de tránsito.

Según se ve en los videos grabados por otro conductor, el cubano aborda su yipeta, marca Toyota, blanca, y se escucha cuando le reclama a Alcántara Rojas que le haya fotografiado sus documentos, lo que rechaza el agente. Finalmente se retira del lugar.

"La víctima y su compañera procedieron a pedir refuerzos, originándose una persecución en contra del imputado Julio César Llorente López para ser apresado por los hechos descritos", describe la solicitud de medida de coerción en su contra.

El documento de solicitud de coerción dice que "fue arrestado en flagrante delito, siendo las 4:50 p.m", en la calle Ángel S. Cabral, esquina Bohechio, Distrito Nacional, por el segundo teniente Juan Alberto Romero Fernández", es decir una hora y trece minutos después de ser fiscalizado.

Sus abogados calificaron su detención como ilegal alegando que se ejecutó sin una orden judicial.

La imputación

El Ministerio Público, representado por el fiscal Johnny Núñez Arroyo, otorgó la calificación jurídica de la conducta del imputado como violatoria al artículo 209 del Código Penal que tipifica los actos de rebelión "contra empleados y funcionarios públicos, sus agentes, delegados, o encargados".

También, de infringir el artículo 230 del Código Penal que contempla "prisión de uno a seis meses" si la agresión contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes o encargados se ejecuta mientras desempeñan su oficio. Asimismo, se le atribuye violentar el artículo 309 de la misma ley.

Según el certificado médico, la lesión al agente de la Digesett, por la bofetada, se cura "en un período de 1 a 10 días".