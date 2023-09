"Tengo la verdad", dice procurador de Corte de Barahona acusado agresión sexual

El procurador de Corte de Barahona, Ulises Guevara Feliz, dijo que está a la espera de la investigación de rigor de la Inspectoría General del Ministerio Público para dar su versión y defenderse de la acusación de supuesta agresión sexual y prevaricación que existe en su contra.

Frayla Méndez Marrero, madre de un niño "raptado y desaparecido" por su ex padrastro desde febrero de 2022, declaró que el procurador "se aprovechó de su vulnerabilidad" prometiendo ayudarla con la búsqueda de su hijo a cambio de supuestos "favores sexuales" a los que ella accedió.

El funcionario judicial dijo a Diario Libre que no ofrecerá su versión para no entorpecer las investigaciones de la Inspectoría General.

Aseguró que cuando la verdad sobre lo sucedido salga a la luz los "detractores de mi persona y dignidad tendrán que excusarse".

"No guardo ningún rencor contra nadie, no soy hombre de retaliación, he sido un ente componedor en todo el sentido de la palabra, por lo tanto, no es el momento para derrumbar por lo mínimo lo que hemos construido con tanto sacrificio" Ulises Guevara Feliz Procurador de Corte de Barahona “

Este domingo el funcionario difundió una carta pública explicando que el curso de la querella en su contra coincidió con sus vacaciones, razón por la se ausentará de sus funciones.

Sexo virtual y manoseos

La víctima indicó que supuestamente el procurador la invitaba para salir a tomar bebidas alcohólicas y accedía en ocasiones a manoseos carnales "inducida al único propósito de fortalecer los esfuerzos respecto al caso que investiga el Ministerio Público".

Relató que el pasado 3 de agosto de 2023, Guevara Feliz la llamó de manera insistente por video requiriendo "sexo virtual".

"En ese momento, la querellante y víctima simula estar contenta y alegre con el imputado Ulises Guevara Feliz y cede a tener intimidad sexual de forma virtual", reza la querella.

Frayla se quedó con evidencia de ese hecho y puso la querella. Sus abogados Yvan Ariel Gómez y Gilbert Matos señalaron que "el Derecho Penal y la legislatura disciplinaria del Ministerio Público, recogen como falta aprovecharse de la vulnerabilidad emocional y psicológica de una madre que haría y lo daría todo, incluyendo su cuerpo para que su hijo aparezca".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/18/procurador-de-corte-de-barahona.jpeg El procurador de Corte de Barahona, Ulises Guevara Féliz. (FUENTE EXTERNA)

A continuación, la carta íntegra del procurador Ulises Guevara:

17 de septiembre de 2023

Barahona

A: provincia Barahona; región Enriquillo; República Dominicana; mundo

Por este medio quiero agradecer a los miles de personas que se han solidarizado conmigo ante la turbulencia existente en mi entorno.

De la misma forma, hacerles saber que me encuentro bien, en paz conmigo y con Dios, decirles además que mantengo la calma conjuntamente con los míos porque soy un hombre de paz y de bien.

Les informo que la ausencia que tendré en mi oficina desde el día 18 de septiembre se deberá a que previo a este acontecimiento ya tenía mis vacaciones correspondientes al 2023 aprobadas.

No me he pronunciado al respecto sobre el caso en que se nos señala porque me debo a una institución y soy respetuoso de la misma, sin embargo, en su oportunidad me referiré de manera contundente, una vez mi institución decida sobre la investigación de rigor.

Tengo la verdad, no solo mi verdad, la cual puede tener cualquiera. Esta saldrá a relucir y provocará que detractores de mi persona y dignidad tengan que excusarse.

No guardo ningún rencor contra nadie, no soy hombre de retaliación, he sido un ente componedor en todo el sentido de la palabra por lo tanto no es el momento para derrumbar por lo mínimo lo que hemos construido con tanto sacrificio.

Sepan: Es fácil pintar la paloma, lo difícil es hacerle el pico y que coma.

Abrazos para todos y todas.