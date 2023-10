Audiencia preliminar del caso de Esmeralda Richiez aplazada por tercera vez

La Segunda Sala del Juzgado de Instrucción de la provincia La Altagracia aplazó, por tercera vez, esta ocasión para el próximo 17 de noviembre la audiencia preliminar en contra del maestro Jhon Kelly Martínez y su sobrino Rubiel Morillo Martínez, quienes están siendo implicados en la muerte de la adolescente de 16 años, Esmeralda Richiez.

Se recuerda que a Martínez y Morillo Martínez, la fiscal les imputa violación a los artículos 265, 266, 302, 303, 303 numeral 4, 331 del Código Penal Dominicano, artículo 396 literales A, B, C de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Objetos relacionados.

Según el abogado de la familia Esmeralda Richiez, Silverio Antonio Rodríguez, la decisión del aplazamiento fue tomada en consenso por las partes, pues algunas de estas fueron notificadas ayer en la tarde.

Indicó que el tribunal les notificará a las partes todos los elementos de prueba que ellos contienen, porque a algunos se les notificó por correo, pero ayer y necesitan darle plazo para preparar su defensa.

Durante el proceso de hoy, dijo, se corrigieron algunos detalles, como el depósito de la querella como actor civil que está depositando, misma que debe ser notificada a los imputados, no solo al abogado.

"La querella es en contra de ellos, pero no es la misma que depositó el Ministerio Público, pues el sistema me permite presentar la querella de manera independiente, debido a que, si me adhiero a la acusación del Ministerio Público, debo acogerme a las decisiones que estos tomen", argumentó.

Señaló que podría el Ministerio Público tomar una decisión que no fuera beneficiosa para sus representados y no podría hacer nada. "Mientras que, presentándola independiente, no estoy atado a la voluntad o la decisión de la entidad judicial y, por lo tanto, puedo continuar mi proceso de manera autónoma".

La muerte de Esmeralda Richiez

Se recuerda que el proceso que se llevó a cabo el día de hoy estaba pautado para conocerse el 23 mes pasado, pero este fue pospuesto por el paso de la tormenta Franklin.

El pasado 12 de junio, la Fiscalía de La Altagracia presentó ante el Juzgado de la Instrucción de La Altagracia la acusación y solicitud de apertura a juicio contra Martínez y su primo Rubiel Morillo Martínez por la muerte de la adolescente de 16 años.

Según el expediente preliminar del Ministerio Público, Kelly Martínez mantuvo una relación sexual violenta con la menor y le causó de forma voluntaria laceraciones, abrasiones y contusiones que resultaron en su fallecimiento, debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte.

La acusación indica que, en la noche del 12 de febrero, la adolescente salió de su hogar en Vista Alegre en compañía del maestro, Morrillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.'