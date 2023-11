Ministerio Público se acerca a la meta de leer más de 12 mil páginas en caso Medusa

El Ministerio Público continuó este martes con la lectura del extenso expediente del caso Medusa, que involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a otras personas y empresas. Hasta el momento se han leído 9,259 páginas del expediente acusatorio conformado por 12,274.

La acusación del órgano persecutor va dirigida a 62 imputados en el proceso judicial, donde las principales presentaciones de las últimas lecturas han girado en torno a anomalías cometidas en distintas cárceles del país.

La presentación del expediente acusatorio se hace ante el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) del Nuevo Modelo Penitenciario, como es el caso de Monte Plata, Centro Penitenciario de Rafey Hombres, entre otros, han sido de las prisiones más mencionadas las últimas semanas.

Según la acusación del MP, Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, habría favorecido a por lo menos siete empresas para suplir cárceles a cambio de beneficios.

En la audiencia preliminar se han mecionado a Herrajes Rachel SRL y empresa Distribuidora Ropi, SRL, como una de las empresas creadas con la única intensión de participar en licitación de alimentos para las cárceles del país durante la gestión del exprocurador.

Según el órgano persecutor, Rodríguez encabezó un presunto entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República desde 2016 a 2020, el cual fue desmantelado en mayo del año 2021.

Los cargos

En este proceso, el Ministerio Público acusa, además, a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Asimismo, acusa en este alegado entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.

También, a Jenny Marte Peña, ex encargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, ex director de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, Emmanuel Ramírez, Rosa Alba García, Melbin Romero y Miguel Collado y Jonathan Pérez Fulcar.

El juez Amauri Martínez recesó la audiencia para el próximo viernes 3 de octubre, a las 9:00 de la mañana.