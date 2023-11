Jueza dice tuvo que "echarle 3 carajos" a seguridad de Abinader ; Cusep le responde

La jueza del Tribunal Constitucional Alba Luisa Beard Marcos utilizó las redes sociales para quejarse del mal momento que pasó cuando avanzada del presidente Luis Abinader intentaron no dejarla entrar a la audiencia solemne del órgano extrapoder en San Cristóbal, por lo que se vio obligada a "echarle 3 carajos".

Beard Marcos, que finalmente pudo asistir al acto para conmemorar la Constitución, cuestionó que a "la "anfitriona" no la dejaran entrar al acto "por el invitado".

"Es increíble llegando a la audiencia solemne del @TribunalConstRD mis oficiales se identifican y me identifican y la avanzada de @Luisabinader no me deja entrar. Tuve que echarle 3 carajos. Increíble la anfitriona no puede entrar por el invitado. Coñ q mierda de país", publicó en Twitter ahora X la magistrada.

Horas después, en la misma red social, el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) respondió a Beard Marcos que solo cumplían con su deber.

El Cusep alegó, además, que a la magistrada no se le impidió entrar a la audiencia y que solo fue a su seguridad.

Lo sucedido en el día de hoy en el @TribunalConstRD con la Magistrada Constitucional @BeardalbaBeard queremos aclarar que a usted no se le impidió la entrada, Solo a su seguridad, cumplimos con nuestro deber. Donde esté el presidente, el CUSEP asume la seguridad de los presentes. — Cusep (@cusep9586) November 6, 2023

El nombre de la jueza Beard Marcos trascendió cuando, en la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original, emitió la primera sentencia que favoreció al Estado dominicano para recuperar 1,200 títulos de propiedad de Bahía de las Águilas (en Pedernales).

Son frecuentes las quejas contra la avanzada presidencial

Son recurrentes las quejas contra la seguridad del mandatario. Hoy, también a una periodista se le trató de impedir que entrara a la actividad del Tribunal Constitucional que celebra el Día de la Constitución con su bolígrafo, a pesar de que ella insistía de que era parte de sus herramientas de trabajo.

Después de un largo rato para convencer a la chica que estaba supervisando la entrada en el acto celebrado en el Politécnico Loyola, de San Cristóbal, finalmente intervino un agente que parecía ser superior de la joven y permitió que la periodista hiciera su reporte para su medio utilizando el bolígrafo para sus apuntes en una libreta.