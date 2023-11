José Ramón Peralta reactiva su cuenta de X tras salir de prisión

El exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta anunció este martes que reactivó su cuenta X (antiguo Twitter). El anuncio lo hizo en la misma red social y se produce a dos semanas de que se le variara la prisión preventiva, en la que permaneció ocho meses en Najayo bajo la acusación de ser parte de una supuesta red que malverzó más de RD$19,000 millones contra el Estado.

Peralta escribió 10 mensajes en su cuenta de X, en los que agradece a la familia, amigos, y compañeros políticos. También se solidarizó con los afectados por el disturbio tropical del fin de semana. Además, calificó su sometimiento como una "prisión arbitraria, ilegal e injusta". "Finalmente estoy junto a mis seres queridos", dijo el exfuncionario peledeísta.

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me brindaron su apoyo y solidaridad durante este difícil momento. Las cartas, los saludos y las visitas de amigos y familiares me ayudaron a sobrellevar cada día con esperanza y fe. Mi gratitud también se extiende a la provincia de La Vega, lugar que me vio nacer y donde conocen nuestras raíces, trayectoria y principios familiares", expresó Peralta.

También agradeció a "los líderes religiosos, obispos, sacerdotes, pastores y hermanos en la fe que han orado permanentemente por mí. Sus oraciones han demostrado una vez más el poder de la fe".

El exministro Administrativo de la Presidencia anunció que en los próximos días compartirá información "acerca de la situación de nuestro sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva, así como mi experiencia personal y los nuevos propósitos de vida que he forjado en este tiempo".

Del mismo modo, quiero expresar mi agradecimiento a todos los dirigentes y legisladores de la @FPcomunica , @PRModerno_ , @PartidoPRSC , @mipRD y otros partidos políticos que me han visitado, me han escuchado y me han brindado su apoyo. Su gesto de solidaridad trasciende las... — José Ramón Peralta F (@JoseRPeraltaF) November 21, 2023

Se une a Jean Alain Rodríguez como los exfuncionarios sometidos por corrupción que usan las plataformas digitales para tener contacto con la audiencia. En días pasados, el exprocurador lanzó su canal de YouTube para hablar sobre derecho.

Acusación contra Peralta o la Operación Calamar

La Operación Calamar fue ejecutada en marzo del 2023 por el Ministerio Público y detuvo a Peralta, al exministro de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, entre otros funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina.

Al grupo se le acusa de formar una red mafiosa que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos, mediante créditos para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos.

Todos los detenidos están en prisión domiciliaria y o en libertad. El caso Calamar se mantiene en los tribunales.