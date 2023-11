Gobierno RD dejó vencer el plazo para refutar denuncias Jean Alain Rodríguez ante grupo de la ONU

El Gobierno dominicano respondió un mes después del plazo que le otorgó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que presentara sus argumentaciones y refutara las denuncias del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, quien sostuvo que era ilegal la prisión que se le impuso desde el principio del proceso judicial en su contra por corrupción.

Las autoridades dominicanas impugnaron las quejas ante el organismo internacional del exprocurador "el 3 de agosto de 2022", cuando tenía para presentarla "a más tardar el 4 de julio de 2022".

"Con el objeto de poder emitir una opinión sobre el caso descrito, el Grupo de Trabajo, de conformidad con sus métodos de trabajo, transmitió las alegaciones de la fuente (del denunciante) al Gobierno de la República Dominicana el 5 de mayo de 2022, y le solicitó que presentase una respuesta a más tardar el 4 de julio de 2022", dice la decisión del grupo que calificó de "arbitraria" la prohibición de la libertad del funcionario.

Por entender que los actores del sistema de justicia dominicano "violaron los derechos" de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria llamó al Gobierno dominicano a subsanar la situación y que "el remedio adecuado sería poner al Sr. Rodríguez Sánchez (Jean Alain) inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".

Aunque la respuesta fue tardía, el equipo de trabajo cita algunos aspectos que recogen la posición expuesta, aunque de forma tardía, por el Estado dominicano.

Un ejemplo de que la impugnación del Gobierno dominicano se revisó es el párrafo 102 de su opinión, en la que dice que cuando el acusado Jean Alain Rodríguez alega que "las autoridades judiciales y la Procuraduría no valoraron las circunstancias específicas del caso para la determinación de la medida cautelar de la prisión preventiva" y que "tampoco la Procuraduría suministró argumentos razonables sobre el posible riesgo de fuga ni aportó prueba concreta que apoye la presunción de fuga (...) el Gobierno, en su respuesta tardía, manifiesta que su legislación interna establece que la prisión preventiva en los casos complejos como este, en virtud de la pluralidad de hechos de imputados y por tratarse de crimen organizado en contra del patrimonio del Estado, es hasta de 18 meses".

Sin embargo, en el párrafo 95 de la opinión se describe que Jean Alain Rodríguez Sánchez "fue detenido el 29 de junio de 2021, pero no tuvo oportunidad de impugnar la legalidad de su detención durante casi dos semanas, ya que no fue presentado ante un juez hasta el 10 de julio de 2021, y el Gobierno (en su respuesta) no presentó de manera oportuna razones para justificar este retraso. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha violado el artículo 9, párrafo 4, del Pacto".

En el párrafo número 100, indica que "la fuente", como llaman al denunciante, que en este caso es exprocurador dominicano y su defensa, "ha presentado una serie de alegaciones, que el Gobierno ha optado por no abordar oportunamente, relativas a violaciones del derecho del Sr. Rodríguez Sánchez a la presunción de inocencia".

En este punto afirma que "en particular, el Grupo de Trabajo está alarmado por las acusaciones no refutadas de que tanto los funcionarios del Estado como el Fiscal hicieron una serie de declaraciones públicas tratando de desacreditar al Sr. Rodríguez Sánchez y que este siempre fue transportado con fuertes escoltas militares para presentarlo como un criminal peligroso", violándosele su presunción de inocencia.

Acusación contra Jean Alain

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez encabezó el Ministerio Público desde agosto del 2016 al mismo mes del 2020. El mismo órgano acusador lo señala de encabezar una asociación de malhechores que cobraba sobornos a empresas beneficiadas con contratos en la Procuraduría General de la República, algunas creadas por amigos y familiares, cuyos servicios no reunían los estándares de calidad.

Entre esos servicios están las contratas para suplir alimentos a las cárceles, los que, según las acusaciones se suplían podridos y hasta con gusanos. Asimismo, la construcción de centros penitenciarios que, según el Ministerio Público, tienen vicios, como es la Nueva Cárcel de La Victoria, la cual después de ser inaugurada hace más de tres años no se ha puesto en funcionamiento.

Por el caso, bautizado como Operación Medusa, Rodríguez Sánchez permaneció detenido 18 meses en la cárcel, tiempo máximo que contempla la ley dominicana para casos complejos y vencido ese tiempo, en febrero de este año, la corte de apelación se la varió por arresto domiciliario y uso de grillete electrónico, la cual cumple actualmente.