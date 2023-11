Mantienen medida de coerción del general Julio de los Santos, imputado en el caso Coral 5G

El Primer Tribunal Colegiado, presidido por la jueza Gisselle Méndez, mantuvo la medida de coerción contra el general Julio de los Santos, la cual consiste en prisión domiciliaria e impedimento de salida del país por sus vínculos con el caso de corrupción Coral 5G.

Asimismo, fue rechazada la solicitud de Ministerio Público de variar la medida actual e imponer prisión preventiva por una supuesta violación a la prisión domiciliaria.

De acuerdo con la magistrada, no se presentaron los suficientes elementos probatorios para determinar que existió dicha violación, aunque resaltó que en caso de que se dé tal infracción, deben de tener en cuenta que tienen consecuencia penal.

Alegaciones de la defensa

Wendy Lora, abogada defensora del imputado, había solicitado la variación de la medida alegando que su defendido ya había cumplido 18 meses de prisión preventiva y ahora se encuentra cumpliendo 6 meses de prisión domiciliaria.

Además, manifestó que el pago por el grillete utilizado por el imputado y sus responsabilidades económicas lo mantienen en una situación financiera delicada, por lo que solicitó que sea variada a presentación periódica, y que se mantenga el impedimento de salida.

"Entendió el tribunal que no habíamos colocado elementos de que él no podía pagar el localizador electrónico, porque él estaba pagando, lo que estábamos diciendo es que el hecho de haber venido pagando durante tanto tiempo todos sus compromisos económicos, lo ha dejado en una situación que implica que no puede pagar el localizador", expresó Lora.

Asimismo, manifestó que esperarán la decisión por escrito para verificar si solicitarán un recurso de apelación nuevamente.

La solicitud realizada por la defensa fue refutada por el Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, procurador adjunto y titular del Pepca, quien alegó que De los Santos sigue siendo un peligro para el proceso y para el entorno, debido a que amenazó a un residente del condominio donde vive y estuvo saliendo de su domicilio recorriendo el condominio, fuera de su zona autorizada.

Esa alegación fue negada por el imputado, quien alegó que el grillete que lleva en prisión domiciliaria le ha impedido compartir con sus hijos en entornos como un restaurante y no le permite mantener intimidad con su esposa.

De los Santos forma parte del caso de corrupción denominado por el Ministerio Público como "Coral 5G", el cual señala que sus encartados estafaron al Estado con más de 4,000 millones de pesos.