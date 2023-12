Presidente de la SCJ llama a jueces a no dejarse influenciar por presiones mediáticas

El presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, llamó este martes a los jueces a actuar de acuerdo a la Constitución y a las leyes y no dejarse influenciar por las presiones de periodistas, "influencer" y otros sectores.

Recordó a los miembros de la judicatura, que en sus decisiones debe de predominar, además del cumplimiento a la ley, una sana crítica a las pruebas que las partes les sometan.

"Cada quien tiene que hacer su trabajo, la presión mediática va a existir siempre", dijo Molina durante un almuerzo con periodistas que cubren la fuente de justicia.

Afirmó, no obstante, que no tienen "ninguna queja" de los jueces, por lo que estos están haciendo su labor profesional.

Valoró, asimismo, el trabajo que hacen los medios, los cuales estimó, en su mayoría, realizan una labor loable, pese a que unos pocos "desinforman, pero no son los medios tradicionales".

"Cada juez tiene que tomar las decisiones de conformidad con la Constitución y las leyes, con las pruebas que tiene que hacer, con la sana crítica y el que no quiera y se quiere dejar influenciar, le voy a decir como decía mi abuelita, el que no le gusta la cocina, que no se meta a la cocina", añadió.

Expuso que es una responsabilidad de los magistrados ser un tercero imparcial.

"El que se sienta amenazado, el que se sienta que se viola su independencia es un problema puramente mental, porque desde la Suprema Corte de Justicia no hay nadie diciéndole a ningún juez lo que tiene que hacer. Yo nunca, nunca, he llamado a ningún juez para decirle lo que tiene que hacer (...) el que no esté dispuesto a soportar la presión, no puede estar en la justicia" Luis Henry Molina Presidente de la SCJ “

Advierte

El presidente de la SCJ sostuvo que los jueces se formaron en la Escuela Nacional de la Judicatura y que están regidos por un Código y un sistema de Integridad, que tienen un régimen disciplinario o de consecuencia para aquel que "cruza la raya".

Insiste en la conciliación de los casos

Luis Henry Molina insistió en que el único país donde todos los procesos llegan a juicio de fondo es República Dominicana, porque las partes no concilian y eso "no es sostenible" para el Poder Judicial.

Reiteró que solo en el 13 por ciento de los casos judiciales se arriba a un acuerdo y no llega a litigios, cuando en otros países es de un 90 por ciento.

Atribuyó esa situación a un carácter litigioso de la cultura dominicana y que ha sido también parte de las causas de que se hayan "llenado las cárceles con procesos judiciales que no terminan".

"El sistema no fue diseñado para que todos los procesos lleguen a juicio", aseveró.

Informó que, para solucionar esa problemática, la SCJ aprobó un reglamento de medidas alternas de solución a conflictos para incentivar esos acuerdos.

Destacó, asimismo, que la SCJ no posee mora judicial, al poder reducir los trámites de 639 días a 131 días, lo que representa un 80 por ciento, "y si la SCJ lo ha podido hacer los tribunales del país lo puedan hacer también".

Adelantó que próximamente implementarán incentivos por resultados y eso va a significar un aumento significativo de las resoluciones de los asuntos que llegan al Poder Judicial.

Los casos tienen que terminar en un tiempo oportuno, concluyó.