Designación de jueces del TC desata avispero en la oposición política

La designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) ha desatado una ola de críticas y denuncias, principalmente de los partidos políticos de la oposición, que aseguran hubo "una repartición" de los cinco puestos que estaban vacantes en el organismo.

Para el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, es una "desvergüenza e irrespeto" la escogencia de los nuevos miembros del TC, y explicó que la misma se hizo con "la súper mayoría" que posee el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el órgano. "La conformación del Tribunal Constitucional, por los próximos nueve años, es responsabilidad exclusiva del presidente Abinader y su súper mayoría en el CNM", expresó.

Bauta dice: "Con el acta se sabrá"

El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, senador Bautista Rojas Gómez, expresó que estuvo presente en la primera parte de la reunión, pero, debido a que se presentó "una situación" , solicitó un permiso y se ausentó.

Cuando esté lista el acta de la reunión "se sabrá que fue lo que pasó, qué fue lo que yo dije y por qué salí", expresó el senador de la Fuerza del Pueblo.

Rojas Gómez agregó que no es que estuviera o no en desacuerdo con la escogencia, sino que se presentó una situación "que previamente se había trabajado y vimos como que no se estaba caminando por el camino correcto y yo pedí permiso y me retiré".

Reacciones desde el Congreso Nacional

El vocero del partido Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Tobías Crespo, no precisó si estaba en contra o a favor de la designación de los nuevos jueces del TC, pero señaló que lo ideal para el país es que no lleguen a las Altas Cortes personas relacionadas a la política para evitar problemas, como lo sucedido en la Cámara de Cuentas.

"El presidente Luis Abinader, los senadores y diputados del oficialismo dijeron que esta iba a ser la mejor Cámara de Cuentas que iba a tener la República Dominicana desde su fundación y ustedes han visto como terminó, escándalo tras escándalo", dijo Crespo.

En tanto que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara Baja, Luis Henríquez, indicó que la escogencia de Napoleón Estévez Lavandier es una "jugada política".

Aseguró que con la designación lo que el mandatario busca es "blindarse" y que la misma es un "duro golpe a la institucionalidad del país".

De acuerdo al vocero de los diputados del oficialista PRM, Julio Fulcar, con la elección de los nuevos jueces en el TC se envía una señal trascendente, tras asegurar que el CNM fue coherente con la gestión de Luis Abinader al colocar personas de alto perfil en las Altas Cortes.

"Se acabó lo de seleccionar miembros del Comité Central y de los partidos para que pasen a formar parte de las Altas Cortes y hoy los que forman parte de esos organismos no pertenecen en condición de dirigentes y ni siquiera de militantes al partido de Gobierno", apuntó Fulcar.

PRM se defiende de los ataques Ante las críticas de la oposición al CNM por la selección de los cinco nuevos jueces del TC, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, dijo que la oposición no tiene credibilidad para juzgar la escogencia. Recordó que cuando la oposición era mayoría designó a sus dirigentes como miembros de los diferentes tribunales de la República. No citó nombres, pero se intuye que se refirió al PLD y a la FP, partidos que entonces eran una sola fuerza. "No tienen la credibilidad para responder, atacar este tema, porque, cuando ellos tuvieron mayoría en el CNM, nombraron a todos los miembros del Comité Central como jueces de las Altas Cortes", subrayó.

