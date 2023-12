Nuevo presidente del Tribunal Constitucional garantiza imparcialidad y responde a Alejandro Vargas

La vicepresidenta Raquel Peña juramentó este jueves a los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional en funciones de presidenta del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en sustitución del presidente Luis Abinader, quien está fuera del país en vacaciones familiares.

De los ocho miembros del CNM, no asistieron el senador de Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, ni el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Fadul. Ambos habrían presentado "excusas formales por motivo de salud", según informó Presidencia.

El nuevo presidente de esa alta corte, Napoleón Estévez Lavandier, aseguró que sus decisiones serán independientes de intereses particulares y partidarios.

"Los jueces son totalmente independientes y el Tribunal como cuerpo es totalmente independiente de todo tipo de interés particular que pueda existir, tanto partidario o no partidario o de cualquier otro tipo que se quiera mencionar", dijo.

El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, predijo que Estévez sería designado en la presidencia, antes de que ocurriera, y lo acusó de ser un perremeísta disfrazado de juez.

Estévez también fue preguntado por los periodistas sobre la expresión del magistrado del TC, Alejado Vargas, quien dijo que nunca ese tribunal había estado tan en peligro como ahora.

"No he podido hablar con el magistrado todavía para saber cuáles son esos temores que él tiene. Sin embargo, le puedo asegurar que no debe haber ningún tipo de temor. El Tribunal Constitucional va a seguir siendo el garante de la supremacía de la Constitución y el defensor del ordenamiento jurídico, así como de los derechos fundamentales", respondió Estévez.

De su lado, la vicepresidenta aseguró que el trabajo del CNM fue minucioso para poder escoger a cinco personas entre 113 aspirantes.

"La sociedad fue testigo del ejercicio minucioso y sopesado que debió realizar el Consejo para ocupar las plazas que se habían de llenar", indicó.

Más jueces en tres años

Los cinco magistrados salientes han agotado el período más largo en la historia del TC. Formaron parte del primer grupo fundador y fueron electos por el CNM por 12 años, desde el 2011.

En ese año, el CNM presidido por el mandatario de entonces, Leonel Fernández, designó a los 13 jueces de esta alta corte, que había sido creada por la Constitución del 2010.