Rencilla de hace 16 años dejó un hombre muerto en Los Alcarrizos; esposa clama justicia

Hace un mes y 16 días que una balacera acabó con la vida de José Francisco Pujols Cruz, quien residía en Estados Unidos y llegó a la República Dominicana a vacacionar, quedándose en el sector que lo vio crecer, en la calle Los Barrancones, del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

Pese al tiempo transcurrido, su esposa denuncia que las autoridades de la Policía Nacional no han realizado los esfuerzos necesarios para capturar al responsable, identificado como Víctor Troncoso, alias "el Chulo", quien había tenido problemas hace 16 años con el fallecido.

De acuerdo con lo narrado por la esposa de Pujols Cruz, Janelly Altagracia Candelario Figuereo, el pasado 06 de noviembre, alrededor de las 7:30 de la noche, compartían junto a unos amigos frente a la cafetería Duba del sector Los Alcarrizos. A las 7:40 de la noche pasó un carro negro con los cristales oscuros y se estacionó más adelante de donde estaban.

Explicó que unos 15 minutos después se desmontaron del vehículo cuatro hombres y una mujer acercándose a su esposo "el Chulo" y uno de sus hijos. Luego, José Francisco le saludó diciéndole "Klk Chulo" y su respuesta fue sacarle un arma de fuego y emprender a tiros hacia la dirección donde se encontraba.

Candelario Figuereo indicó que a su esposo le dio tiempo a sacar su arma, manipularla y disparar, sin embargo, ya había recibido un disparo en el costado izquierdo.

"En ese momento me levanto de la silla, entro a la cafetería a esconderme, cierran todas las puertas, escuché muchísimos disparos, escuché que abrieron la puerta y entraron al negocio uno de los hijos del nombrado Chulo y el sobrino armado, ya que es cabo de la Policía. De la cafetería me sacaron dos señoras que no conocía y me llevaron a una casa para asegurarme, ya que ellos estaban buscándome también y en esa casa me buscó la policía y me trasladaron al destacamento", explicó Jannelly.

A través de un video que Janelly envió a Diario Libre se observa todo el incidente y cuando los agresores entran a la cafetería y le propinan un cachazo a un amigo del fallecido.

Estuvo interno varios días

Ante el impacto recibido, José Francisco estuvo ingresado en estado de coma en el Hospital Calventi, donde falleció el día 17 de noviembre. De acuerdo con el acta de defunción, murió por shock séptico, peritonitis química, herida por proyectil de arma de fuego, con entrada en costado izquierdo, y salida en la región dorsal izquierda.

A "el Chulo" le acompañaban, según la Janelly, los apodados "Eirme", "Alex 25" y "Elfer", hijos y sobrino de él. Uno de sus hijos recibió un disparo en medio de la balacera y perdió la vida.

Sobre la rencilla vieja

Hace 16 años el fallecido tuvo un problema con "el Chulo". Según explicó Janelly, el agresor le había propinado una bofetada a su esposo y este le respondió con una pedrada, la cual le cayó en el rostro.

Luego del incidente, José Francisco tenía en proceso la petición por parte de la madre de él para irse hacia Estados Unidos y en poco tiempo se fue de la República Dominicana.

Janelly manifestó que su esposo no volvió al país durante varios años, sin embargo, luego retornaba a vacacionar cada año en el sector y no había tenido más inconvenientes con "el Chulo". Incluso, el agresor le pedía dinero a su esposo para comprar bebidas alcohólicas y José Francisco se lo daba sin ningún problema.

"Pero, al parecer, él mantuvo ese odio por todos esos años y creo que la envidia de ver que mi esposo salió de ahí y pudo progresar, y él se quedó en el mismo lugar", expresó.

"La mejor persona que he conocido"

Al hablar de su esposo, con quien tenía siete años de casada, expresó que para ella, él era "la mejor persona que había conocido". Lo describió como un hombre cariñoso, amable y entregado con los demás.

"Él quería ayudar a todo el mundo. Él quería resolverle problemas a todas las personas que conocía o que tuvieran un problema", indicó.

José Francisco dejó dos hijas en la orfandad, de 14 y 13 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/04/whatsapp-image-2024-01-04-at-10.00.48-am--1.jpeg José Francisco Pujols Cruz (fallecido)