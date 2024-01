Wander Franco sobre relación con menor: "Me arriesgué y me encantó"

Un extracto de las conversaciones que, supuestamente, sostuvo el pelotero Wander Franco y que utiliza el Ministerio Público en su contra en la solicitud de medidas de coerción a la que tuvo acceso Diario Libre, revela que el grandesligas estaba consciente de las implicaciones negativas que tenía para su futuro como deportista el sostener una relación con una menor de edad.

La menor de 15 años, de quien se omite su identidad por asuntos legales, fue quien denunció que era explotada sexualmente por su madre con el pelotero y lo hizo a través de una plataforma digital a la que le envió capturas de sus conversaciones con el torpedero, en una de ellas, se recoge como declaraciones de Franco lo siguiente:

"Mi niña, mi equipo si se da cuenta de esto me puede causar problemas, es una regla en todos los equipos no hablar con menores de edad y, sin embargo, me arriesgué y me encantó", expresó Franco en una captura de una conversación por la plataforma Whatsapp con la adolescente, que figura en la página 569 de las 595 de la solicitud de medidas de coerción contra Franco y la madre de la menor, Martha Vanessa Chevalier.

Además, en el extracto, Franco reconoce que la joven es tan solo una niña, incluso le pide que se deje criar por él a su manera, cuando esta le reclama.

"Quisiera que olvides todo lo que has aprendido para criarte a mi manera" Extracto de conversación de Wander Franco con menor “

En dicha conversación, Franco le confiesa que la quiere y que estaba dispuesto a darle una última oportunidad, pero demandaba la exclusividad de la menor, quien supuestamente estaba en otra relación.

La joven le cuestionó de qué manera la criaría, "¿sin amor, sin respeto?", a lo que el deportista le respondió:

"Eso había demás, pero solo eres una niña y no sabes llevarte de mí, por eso fracasaste. Pero yo te doy una sola oportunidad, usted debe ser solo para mí, no mires a más nadie. Sé que has estado con otro, pero nadie te sabrá usarte como quiero y darte".

En su interacción con el medio digital, la joven justificó por qué se motivó a denunciar la relación que sostuvo con el consentimiento ilegal de su madre.

"Él me utilizó y como viste en los mensajes me sobornaba mucho y me sacaron del colegio en el que estaba por él, como quien dice, me han dañado mi vida y ni siquiera ha tratado de arreglármela".

Proceso judicial

El pasado 1 de enero, el pelotero Wander Franco, y la madre de la menor agraviada, Martha Vanessa Chevalier Almonte fueron detenidos en Puerto Plata. El Ministerio Público los acusa de explotación sexual infantil y lavado de activos.

En la evaluación psicológica, también ordenada por el fiscal, la menor reveló que su "exnovio" le regaló un vehículo a su madre (Martha Vanessa) "porque él quería arreglar el daño emocional que en un momento él hizo a mi madre al sacarme de la casa de mi madre sin el consentimiento de ella una noche (9 de diciembre del 2022)".

En la audiencia del 27 de septiembre del 2023 la adolescente manifestó que desde pequeña su madre la ha visto como una forma de sacarle beneficio tanto con las parejas de Martha Vanessa como con las de ella.

Agrega el expediente que la menor confesó que producto de su relación con el pelotero de los Rays de Tampa Bay, Martha Vanessa "sacó mucho provecho", diciéndole al deportista que la menor necesitaba cosas y que durante siete meses, el ahora imputado, le pagaba mensualmente 100 mil pesos. Refiere que el imputado le pagaba dinero a su madre con el fin de que le permitiera la relación y dejarla salir con él.