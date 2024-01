Repautan juicio de fondo por muerte de la adolescente Esmeralda Richiez

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia reenvió el juicio de fondo del caso de la menor de 16 años, Esmeralda Richiez Martínez, para el 1 y 6 de febrero a las 9:00 de la mañana. El juicio estaba programado originalmente para este lunes.

El 13 de febrero de 2023, la menor fue encontrada muerta en su habitación en la comunidad de Vista Alegre, municipio Higüey, provincia La Altagracia.

El maestro de matemáticas de Esmeralda, Jhon Kelly Martínez, está siendo imputado por el caso y se encuentra en prisión en el CCR-14 Anamuya, acusado de provocarle la muerte a la adolescente.

Según el abogado de la familia de Esmeralda Richiez, Silvestre Antonio Rodríguez, el caso se pospuso debido a la mala salud de la juez que preside el tribunal, Sagrario Rodríguez del Río.

"Se pospuso para darle la oportunidad de recuperarse, ya que ella es quien preside el tribunal y lleva el control de la audiencia", explicó Rodríguez.

Los días previstos para llevar a cabo el proceso son el 1 y 6 de febrero próximos.

Rodríguez destacó que en esta etapa se presentarán los testigos fundamentales, especialmente los peritos forenses, quienes sustentarán sus peritajes y acreditarán sus hallazgos ante el tribunal.

"Es una etapa importantísima porque se les puede interrogar, dan sus opiniones y edifican al tribunal sobre lo que encontraron", agregó.

El abogado también señaló que los informes de los peritos se centran en los hallazgos y no mencionan la presencia de semen o espermatozoides en la vagina de Esmeralda. Según él, si no se menciona este tema es porque no se encontraron pruebas al respecto.

En relación al hecho de que el imputado compró una pastilla para el día después, Rodríguez cuestionó su relevancia, ya que no se ha encontrado evidencia científica de que él haya eyaculado dentro de Esmeralda.

Sobre los hechos

La estudiante de 16 años falleció, según el Ministerio Público, como resultado de una relación "sexual violenta" con el profesor, lo que provocó un desgarro vaginal, hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte.

Presuntamente, ambos salieron con un grupo de amigos a la playa de Macao la noche del domingo 12 de febrero. Cuando la joven regresó a su residencia, presentaba sangrado. Fue encontrada muerta al día siguiente por su padre, quien fue a despertarla para que fuera a la escuela ubicada en el distrito municipal de La Otra Banda, en la provincia mencionada.

El 14 de febrero, el Ministerio Público arrestó al profesor para investigarlo por la muerte de Esmeralda Richiez. Dos días después, se solicitó prisión preventiva contra Jhon Kelly Martínez.

El 15 de febrero, la familia y compañeros de estudio de la joven le dieron el último adiós en el cementerio local. La describieron como una joven bondadosa, alegre y siempre preocupada por el bienestar de sus compañeros. Ese mismo día, el Ministerio de Educación anunció la suspensión del docente implicado en el incidente.

El 17 de febrero, la familia de la joven cuestionó los resultados de la autopsia, considerando que las informaciones ofrecidas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) solo representan el 10% de los resultados dados a conocer.

El 20 de febrero, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia dictó un año de prisión preventiva contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez, de 16 años.

El 23 de febrero se conoció la noticia de que el automóvil en el que se transportaban los jóvenes fue vendido al día siguiente del incidente por RD$850,000.

El 28 de febrero, el Ministerio Público también arrestó a la esposa del profesor, pero fue puesta en libertad el 1 de marzo al no encontrarse vínculos con el caso.

Antecedentes:

Desde la vinculación del docente con la menor, hasta mayo de 2023 se han registrado 269 casos de acoso sexual en las escuelas del país. Desde enero de 2022, 18 docentes han sido suspendidos por esta causa.