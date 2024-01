Tribunal Constitucional evaluará recursos contra Ley de la DNI bajo el "protocolo normal"

Aunque aclaró que aún no puede referirse a las oposiciones contra la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, dijo este martes que los recursos se evaluarán bajo "el protocolo normal" que ejecuta la alta corte.

Tras participar en una audiencia solemne por los 12 años del Tribunal Superior Elecroral (TSE), Estévez Lavandier reiteró que los recursos contra la Ley de la DNI serán procesados con el protocolo habitual, a menos que el Pleno del TC decida cambiar la estrategia y declararlos de urgencia.

También, manifestó que el TC aún no ha evaluado los recursos de oposición ya que son muy recientes, por lo que el Pleno de jueces todavía no se ha reunido para analizar los detalles de la Ley ni su posible inconstitucionalidad, como denuncian sectores sociales.

"Todavía no hemos podido evaluar ninguno de esos recursos porque apenas acaban de ser introducidos. No tengo confirmación de ellos y no puedo referirme a ellos", expresó el juez.

Recursos contra la Ley

Varios sectores de la sociedad civil y abogados han acudido esta semana al Tribunal Constitucional (TC) para depositar recursos contra la Ley de la DNI, por rechazar varios artículos que ordenan a los ciudadanos a entregar información a las autoridades.

Los sectores consideran que la entrega de información sin la autorización de juez es un aspecto que viola la Constitución. El Poder Ejecutivo se encuentra en debates con la Sociedad Dominicana de Diarios para estudiar la Ley.