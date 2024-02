Así estafaban a clientes en Digital Kimdo, según el Ministerio Público

Este lunes se le conoció medida de coerción al principal imputado de una nueva presunta red de estafa piramidal que operaba en el país y que defraudó con casi tres millones de dólares a 94 personas que residían en territorio dominicano y el extranjero.

A Juan Diego Toribio Mejía la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó hoy tres meses de prisión preventiva. Los otros imputados, siete, están prófugos. El caso fue declarado complejo por la jueza Fátima Veloz por la cantidad de "víctimas" que existen.

De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción instrumentado por el Ministerio Público, las personas resultaron estafadas luego de hacer inversiones en dólares con montos que oscilaban entre los US$3,000 y US$40,000. Las operaciones se hicieron durante los años 2021 y 2022.

Así funcionaba la estafa

El sistema funcionaba de la siguiente manera: las personas depositaban el dinero a la Sociedad Comercial HDLS Digital Kimdo Investment (representada por Luis Alejandro Lantigua Báez, prófugo) y en la Cooperativa de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop) con la promesa de recibir ganancias con una tasa de interés de un 204 % anual (equivalente a 17 % mensual) y 500 dólares adicionales si llevaban una persona más como cliente al negocio.

La forma de "inversión" de las personas era adquiriendo contratos de entrega de valores y/o contratos de asociación de inversión.

En estos documentos eran "donde se consignaban la recepción de los valores entregado por las víctimas en los períodos comprendidos entre 2021 y 2022".

Estos contratos, según la acusación del MP, eran elaborados con una dirección distinta a la que figuraba en los documentos depositados en la Cámara de Comercio.

Luego, los imputados "conminaban a las víctimas, a los fines de que estos formaran parte de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana (Digicoop) Inc, estableciéndoles que, si no lo hacían, no podían continuar invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L.

Esa cooperativa fue debidamente incorporada mediante decreto No. 844-21 de fecha veintiocho (28) de diciembre del 2021.

Plataforma digital, otra forma de estafa

Otro método usado para estafar, conforme la acusación, fue a través de una plataforma digital llamada Digital Kingdom Group, en la cual las víctimas, a través de un usuario proporcionado por el mismo sistema, en la cual se verificaban las inversiones que algunas de las víctimas realizaban a través de criptómonedas".

El MP dice que todo esto también era parte del entramado utilizado por el imputado y co-imputados para estafar a las víctimas a través de medios digitales.

Los otros imputados de formar parte de esta estafa son: Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abad de la Rosa, Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda (todos prófugos).

La acusación La acusación dice que en el período comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, estafaron a las víctimas, haciéndose entregar la suma de US$2,493,933.00 y RD$7,250,500.00, todo esto sin contar con la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.