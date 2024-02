Madre de Luis Ángel llora de impotencia tras sentencia que libera imputados en secuestro de su hijo

Frayla Méndez, madre del niño desaparecido desde hace dos años, Luis Ángel González, sintió que el tiempo se detuvo cuando escuchó la sentencia absolutoria del Tribunal Colegiado de Barahona. Esperaba una condena contra las personas imputadas en el supuesto secuestro de su hijo y una confesión del paradero de su vástago que hoy tendría ocho años.

Calificó la decisión de los jueces Wanda Deñó, Luis Pérez Vólquez y Felina Nova Jiménez como una "injusticia y un irrespeto a su dolor", a su lucha de dos años en busca de justicia.

Los magistrados ordenaron ayer el cese de la prisión preventiva y la devolución de los bienes incautados de Anderson Daniel Pérez González, expadrastro del menor, y Yoanni Méndez, quienes guardan prisión preventiva desde mayo de 2022 en relación a la desaparición del niño el 6 de febrero de ese mismo año.

En una entrevista que concedió a Diario Libre este viernes, Frayla dijo que apelará la sentencia al entender que las pruebas presentadas en el caso sí eran suficientes, contrario a lo sostenido por el Tribunal de que no quedó demostrado que los imputados raptaron al menor.

"He sido víctima una vez más de las injusticias de este país... todo señalaba a Anderson, es una injusticia que él esté libre y yo no sepa nada de mi hijo" “

Prosiguió: "Ha sido muy duro, no hay una sola puerta en el país que yo no haya tocado y a mí no se ha escuchado y yo he denunciado esto desde el minuto cero. Si ese caso que pasó en Barahona hubiese pasado en otra provincia hace tiempo que mi hijo hubiese aparecido y ese señor estuviera pagando caro lo que él ha hecho porque fue desbaratar una familia, sin pensar en un hijo que tenemos en común y que ha sufrido todo esto en carne propia. El niño declaró en un anticipo de prueba que su papá se llevó a su hermano".

Frayla Méndez consideró que la Jueza Wanda Deñó "no valoró ni prestó atención a nada de las evidencias presentadas por el Ministerio Público y mis abogados"

"Ha sido más que evidente que hay pruebas suficientes para que esas personas sigan guardando prisión, tengo imágenes, hay audiovisuales, tenemos testigos que acusan directamente a Anderson, fue incautado su carro, los testimonios de mis familiares", deploró.

Desaparición de Luis Ángel

De acuerdo al Ministerio Público, el 6 de febrero de 2022, el descargado Anderson Pérez González llegó a la calle José Altagracia Ramírez, sector Batey Paja, municipio Vicente Noble, donde estaban jugando los hijos de Frayla, entre ellos Luis Ángel. Los niños jugaban alrededor del vehículo de éste, entraban y salían, hasta que, en un momento del video utilizado como medio de prueba, Anderson abandona el lugar y solo se observan dos de los tres niños.

El Ministerio Público acusó a Pérez González del rapto del menor y a Yoanni Méndez de complicidad tras establecer que fue a través de su teléfono que se realizó la llamada solicitando recompensa.

Frayla dijo que su expareja supuestamente actuó en venganza al descubrir que su quinto hijo no es de él.

Tras dos años, la búsqueda de Luis Ángel está detenida en ausencia de una línea de investigación. El Ministerio Público no tiene más pistas de su caso, mientras Frayla no pierde la esperanza en volver a ver a su hijo.

"Yo siento en mi corazón que mi hijo está vivo, nunca me he hecho una idea negativa con él. En mis sueños ha sido como que lo he encontrado. Le prometí a su hermano mellizo que lo voy a encontrar" Frayla Méndez Madre de Luis Ángel “

Teme por su integridad y la de su familia

La Frayla Méndez dijo que teme por su integridad y la de sus hijos, principalmente la del hijo que tiene en común con Anderson Pérez González cuando éste salga en libertad.

"Tengo miedo de que le haga a el hijo de él lo que hizo con Luis Ángel", indicó.