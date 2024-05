Aplazan audiencia del caso Medusa por imputado que presentó malestar de salud

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, recesó la audiencia preliminar del caso Medusa para el próximo martes luego de que la defensa del imputado Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk solicitara el aplazamiento debido al malestar de salud que presentó su cliente en la sala.

Mientras los abogados del imputado Jean Alain Rodríguez exponían su defensa, el representante de Peña Tactuk pidió un receso de 10 minutos para que el imputado pudiera respirar aire fresco, terminado ese tiempo, interrumpió nuevamente la presentación de defensa del exprocurador, y manifestó que el empresario es un adulto mayor de 79 años, operado a corazón abierto y que en ese momento se le había cambiado el semblante, sus pies estaban acalambrados y sus ojos "coloraos".

"Solicito el aplazamiento para llevar a mi cliente a la clínica porque me ha dicho que no se siente bien", expresó el togado.

Las audiencias del caso Medusa en su etapa preliminar se realizan los martes y viernes durante 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Defensa de Jean Alain

Este viernes, la defensa de Jean Alain Rodríguez iba a terminar con la exposición de su defensa, pero debido al aplazamiento continuará el próximo martes.

Más temprano, el exfuncionario hizo uso de su defensa material para hacer algunas acotaciones. Negó que durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República realizara ciberataques a periodistas y utilizara cuentas de bots para atacar a los profesionales de la comunicación.

"Nunca he dado orden de atacar a ningún periodista de la República Dominicana, ya sea que me hayan atacado o no, y por eso no hay una sola prueba en ese expediente, ni siquiera un tuit", comentó.

Antes de que se produjera el aplazamiento de la audiencia, los abogados del exprocurador negaron que este haya borrado información de la Procuraduría General de República tal como lo acusa la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Al contrario, reiteraron que lo que sucedió fue un ataque cibernético así como ocurrió con otras instituciones gubernamentales en el 2020, y que en el presente siguen susceptibles a estos incidentes.

Los abogados indicaron que Jean Alain Rodríguez, como titular de la Procuraduría, no era responsable de la seguridad cibernética de esa institución, y que para tales funciones existe la Dirección de Tecnología.

Acotaron que, aun así, "ningún Departamento de Tecnología puede garantizar al cien por ciento la protección ante ataques cibernéticos, salvo inversiones multimillonarias".

Sobre el imputado enfermo Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk El empresario Ismael Elías de Jesús Peña Tactuk llegó a un acuerdo "pleno" con el Ministerio Público y se declaró culpable de los hechos que se le imputan en el caso de corrupción Operación Medusa. El acuerdo entre Peña Tactuk, la empresa Espacio & Arquitectura S.R.L., con el órgano persecutor, consiste en pagar una multa de cuatro millones, doscientos mil seiscientos (RD$4,200,600) y una pena de un año de reclusión suspendida. Asimismo, se le suspenderá el registro mercantil de la empresa que, según el expediente de la acusación es "representada" por Peña Tactuk como gerente. Peña Tactuk está acusado de pagar soborno. Habría ganado de manera irregular la licitación dentro del Plan de Humanización para la construcción del lote 12 de un centro de atención integral para adolescentes en la provincia de Barahona.