Jean Alain niega ciberataques a periodistas durante su gestión al frente de la Procuraduría

Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción administrativa, negó este viernes haber perpetrado ciberataques a periodistas dominicanos durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2016-2020.

"Es un acto negativo estratégico del ente persecutor para crear aversión frente a la opinión pública, a esa prensa y, por supuesto, frente a este tribunal", comentó.

Durante la audiencia preliminar del caso, expresó ante el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que no utilizó cuentas de bots para atacar a los profesionales de la comunicación, calificando como falsos los alegatos del Ministerio Público.

"Nunca he dado orden de atacar a ningún periodista de la República Dominicana, ya sea que me hayan atacado o no, y por eso no hay una sola prueba en ese expediente, ni siquiera un tuit", comentó.

Asimismo, señaló que cree en la prensa local y entiende que es una herramienta para fomentar la democracia, incluso si se "extralimita en ocasiones".

Este viernes, los abogados de Rodríguez Sánchez continúan con su defensa, la cual previeron que terminaría hoy, según las declaraciones de Nelys Rivas, miembro de la barra, el pasado martes.

Operación Medusa

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el exprocurador, otras 41 personas y 22 empresas son acusados de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado por más de 6,000 millones.

También, de sobornos, lavado de activos y crímenes y delitos de alta tecnología.