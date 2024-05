Diputada Rosa Amalia Pilarte dice que es "inocente" y que apelará

"Voy a apelar la sentencia. Solo digo que somos inocentes. Todo lo dejo en manos de Dios y mis abogados", fueron las únicas palabras pronunciadas por la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte López, luego de que fuera sentenciada a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos producto del narcotráfico en perjuicio del Estado dominicano.

Pilarte salió despavorida de la Suprema Corte de Justicia y con la ayuda de su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López), señalado como el cabecilla de una alegada red lavado de activos a través de recursos provenientes del narcotráfico, al igual que uno de sus hijos, logró evadir a decenas de micrófonos de periodistas que buscaban una reacción más amplia.

El Ministerio Público sostuvo que López es el cabecilla de una red de narcotráfico internacional y uno de los principales socios en el Cibao del reconocido narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo.

El abogado de la diputada, Amado Gómez, indicó que la sentencia no puede ser ejecutada de inmediato porque su defendida tiene derecho a recurrir el fallo porque no es de ejecución inmediata.

"Vamos a apelar, la sentencia no es ejecutoria, no estamos de acuerdo con este fallo, porque el Ministerio Público no estableció ninguna prueba sobre ningún delito, por lo cual recurriremos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia", dijo el abogado de la diputada.

La diputada goza de inmunidad parlamentaria hasta el 16 de agosto de este año, por lo que es la Cámara de Diputados que tiene la condición de despojarla de esa condición.

La Cámara de Diputados será notificada sobre la decisión tomada por el tribunal en los próximos días, según indicaron los jueces Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto.

Por el caso que tiene cuatro años en los tribunales, los jueces explicaron que la congresista obró con pleno conocimiento para adquirir varios productos bancarios y utilizarlos para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, producto de un amplio circuito de lavado de activos, con la finalidad de ocultar el real origen de los recursos, procedentes del tráfico ilícito de drogas.

"Se le acusa de ser la persona que producto de los capitales ilícitos de la estructura delictiva, adquirió múltiples inmuebles", indica la sentencia.

La congresista había notificado un "patrimonio falso" ante la Superintendencia de Bancos de 15 millones 900 mil pesos, pero la justicia dominicana precisó que el verdadero monto es de 4,418,399,312.92 pesos, producto de un amplio circuito de lavado de activos, con la finalidad de ocultar el real origen de los recursos, procedentes del tráfico ilícito de drogas, dijeron las autoridades.

Pilarte deberá pagar, además, 200 salarios mínimos, las costas judiciales y en su contra se dispuso el decomiso de más de una decena de grandes solares y bienes inmuebles, principalmente ubicados en La Vega y Jarabacoa.

Deberá cumplir la pena en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres de la ciudad de Santiago.

Pilarte López fue juzgada por la Suprema Corte de Justicia debido a su inmunidad como parlamentaria. La lectura íntegra de la sentencia será el 19 de junio, a las 11:00 de la mañana. El juez de la ejecución de la pena será el de la jurisdicción de Santiago.

Bienes incautados

Un total de 13 propiedades inmobiliarias como solares, terrenos, locales comerciales y apartamentos ubicados en toda la geografía de la provincia La Vega les han sido descamisados a Rosa Amalia Pilarte López. Entre los puntos en que se encuentran los bienes está el municipio La Vega, Jarabacoa, Arroyo Hondo, Río Verde Arriba, entre otras localidades.

1.-Una porción de terrenos con una extensión superficial de 3,087.41 metros, ubicado dentro de la parcela con el número 157 del Distrito Catastral número 27 del municipio de La Vega, ubicada en la comunidad del Quemao entrada La Represa, Manga Larga, La Vega, amparada con el certificado de título 110 expedido por el registrador de títulos de La Vega.

2.-El inmueble identificado como 313295647592 con una extensión superficial de 728.11 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300032450 expedida por el registrador de títulos de La Vega.

3.- El inmueble identificado como 313295645621 con una extensión superficial de 811.45 metros cuadrados, amparado mediante matrícula 4000250918 expedida por el registrador de títulos de La Vega. Dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de La Vega.

4.- El inmueble identificado como 1331332B13295652420 con una extensión superficial de 682.50 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 03000163269 expedida por el registrador de títulos de La Vega. Ubicado en el municipio de La Vega.

5.- El inmueble identificado como 313295645289 con una extensión superficial de 1,492.42 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 030025416 expedida por el registrador de títulos de títulos de La Vega.

6.- El inmueble identificado como parcela número 11 del Distrito Catastral número 25 del municipio de La Vega, con una extensión superficial de 28,273 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300018330, expedida por el registrador de títulos de La Vega. Dicho inmueble se encuentra ubicado en Arroyo Hondo Río Verde Arriba, La Vega.

7.-El local comercial número 26 construido en el segundo piso dentro de la parcela número 41-C del Distrito Catastral número 5 del municipio de La Vega con una extensión superficial de 31.55 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 030012164.

8.- El inmueble identificado como comunidad funcional B1 identificado como 313295767873B1 matrícula número 030011626 del condominio edificio Josiris Santos I, ubicado en La Vega conformado por un sector propio identificado SP-01-002, ubicado en el nivel 1 del bloque 01 destinado a local con una superficie de 46.86 metros cuadrados.

9.- El inmueble identificado como 312166208949 con una extensión superficial 1,728.69 metros cuadrados amparado mediante matrícula número 0300018479 expedida por el registrador de títulos de La Vega, inmueble ubicado en el municipio de Jarabacoa.

10.- Una porción de terreno con una extensión superficial de 15,251.20 metros cuadrados dentro de la parcela número 157 del Distrito Catastral número 29 del municipio de La Vega, amparado mediante matrícula número 0300023805.

11.- Una porción de terreno con una extensión superficial de 11,314 metros cuadrados dentro de la parcela número 23 del Distrito Catastral número 25 del municipio de La Vega amparada mediante matrícula número 0300012984.

12.- El inmueble dentro del solar 1 refundido manzana 33 del Distrito Catastral número 01 La Vega, local comercial número 1-04-B con una superficie de 19.04 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300012136.

13.- El inmueble identificado dentro de la parcela número 108 porción G1 del Distrito Catastral número 5 del municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, con una extensión superficial de 628 mil 863.50 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 030020203.