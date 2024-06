Nancy Henríquez, expareja de Jorge Luis Estrella A, acusado de asaltar una sucursal del Banco Popular, aseguró que desconocía los problemas económicos que tenía el padre de uno de sus hijos.

Visiblemente afectada, mientras llegaba al Palacio de la Policía Nacional, donde fue trasladado este viernes luego de entregarse, expresó que como todo el mundo, tenía problemas económicos, "pero no entiendo cuál sería el problema grave".

Henríquez contó que vio a su expareja el lunes y no volvió a saber de él hasta esta mañana.

Dijo que aunque no vivían juntos mantienen una buena comunicación.

El abogado Waldo Paulino, que llegó con Nancy Henríquez, comentó que van a esperar que la policía haga el procedimiento debido para que el Ministerio Público conozca la medida de coerción correspondiente.

"Jorge Luis ha establecido que está consternado con la sociedad. No he podido hablar con él, no procede la autoincriminación, esto lo establece el artículo 13 de nuestro Código Procesal Penal, pero veremos lo que se determinará y la solicitud que va a buscar el Ministerio Público", comentó el abogado, reiterando que se debe esperar las investigaciones correspondientes.

Jorge Luis Estrella Arias, confeso asaltante que pidió que su vida sea garantizada antes de entregarse, se desempeñaba como modelo y actor, fue llevado a las 3:30 de la tarde de este viernes a la sede de la Policía.

"Ayudar a la familia"

Jorge Luis Estrella Arias afirmó en declaraciones a la prensa que su hermano Richard Michel Estrella Arias lo convenció de realizar el asalto al banco Popular de la avenida Luperón el pasado lunes, debido a que "no quería estar envuelto en eso". "Queríamos ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica", declaró.

"Estoy arrepentido, le dije a mi hermano que se entregara de un inicio, que no estábamos de acuerdo con eso, le dije que yo soy parte de la policía también, me siento muy arrepentido, no quería estar envuelto en eso, yo soy una persona pública, hicieron unos artefactos explosivos de mentira, el joven que murió primero (Johan Eduardo Belliard Aybar), le dije a mi hermano entrégate, ya que eso nos va a traer muchos problemas", dijo a la prensa.

Sobre su participación, sostuvo que ayudó a conseguir el uniforme. "El amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada, me involucré de una manera estúpida".

Jorge Luis Estrella Arias dijo, además, que su hermano fue la persona que se llevó el dinero, y que él no sabía nada de eso.