Este jueves se inicia juicio de fondo por accidente en Bávaro que dejó cinco muertos y 47 heridos

El Tribunal de Tránsito de la provincia La Altagracia conocerá este jueves 27 de junio, a las 9:00 de la mañana, la primera audiencia del juicio de fondo a Franklin Nin Pérez, conductor del autobús que se accidentó en el Bulevar Turístico del Este, provincia La Altagracia, donde fallecieron cinco turistas y 47 resultaron heridos.

Este proceso se llevará a cabo a casi dos años de haber ocurrido el accidente, el 6 de octubre del 2022.

El proceso incluye a 51 víctimas, muchas de las cuales se constituyeron en querellantes. De los 51, hay 17 que son considerados víctimas, actores civiles y querellantes. Según el abogado de la defensa de Nin Pérez, Emmanuel Rivera, estas personas han realizado un escrito a través de un abogado, que ha sido depositado ante un tribunal y este los ha acreditado porque cumplen con los requisitos de forma y de fondo.

Cabe destacar que esos 17 querellantes estarán participando del juicio de fondo y tendrán derecho a una indemnización, a la reparación de los daños y perjuicios causados a ellos y a los familiares de los fallecidos.

"De las 51 víctimas, no todas se querellaron, no todas buscaron abogados; simplemente, reportaron que fueron víctimas del accidente, pero no buscaron abogados para que se constituyera en querellantes", señaló Rivera.

Sobre el Imputado

Emmanuel Rivera, quien lleva la defensa de Nin Pérez junto con Manuel de León, aseguró que su defendido se encuentra en libertad bajo una garantía económica de un millón 500 mil pesos, presentación periódica los días 30 de cada mes ante la fiscalía de esa jurisdicción e impedimento de salida del país. Estas medidas están establecidas en los artículos 226, numeral 1, 2, 3 y 4 del Código Procesal Penal.

Rivera comentó que su defendido actualmente tiene un trabajo informal, realizando labores de pintura, plomería y electricidad. Confía en la inocencia de Nin Pérez, afirmando que no fue él quien provocó el accidente, sino un camión que se le atravesó, según señalan las pruebas y los testigos que serán presentados el día del juicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/26/el-autobus.png El autobús se volcó en el Cruce de Domingo Maíz en del Bulevar Turístico del Este. (FUENTE EXTERNA.)

Al ser cuestionado sobre si su defendido tiene su licencia de conducir habilitada, señaló que todavía no están en la etapa de establecer la cancelación del documento de identidad.

"En el juicio es que se estará ventilando esta situación. Aquí el fiscal pedirá una pena, entre ellas tres años de prisión, suspensión de la licencia y una multa. Sin embargo, ese tiempo no se ha decidido; el juez no ha decidido si es culpable o inocente".

Proceso frustrado

El abogado de la defensa de 29 víctimas, Carlos Rivas Herrera, aseguró que el proceso ha sido frustrado por diversos tecnicismos legales.

"El año pasado se decidió ir a juicio de fondo, pero a casi dos años no se le ha conocido el proceso de fondo al imputado ni a los terceros legalmente responsables".

Rivas Herrera criticó que el sistema judicial y específicamente el tribunal de tránsito de Higüey no tiene los recursos técnicos para manejar un caso de esta magnitud, con una multiplicidad de víctimas. Agregó que la extensión del expediente y de los entes involucrados ha tornado el proceso indefinido, pues hay una sobrecarga de trabajo en el sistema judicial, un letargo en la fijación de la audiencia y tácticas dilatorias utilizadas por las defensas técnicas de ambas empresas civilmente responsables.

Criticó que esta situación no es favorable para las víctimas que están en espera de una indemnización correspondiente, ya que están en total inseguridad. Hay un gran riesgo, debido a que, si la empresa tenía alguna operatividad en una eventual sentencia, si un tribunal decide la culpabilidad de las compañías, no haya un mecanismo efectivo para la cobranza de la decisión.

Las empresas implicadas en estos procesos son Suero Servi-Bus y Marimba Tours. Rivas Herrera expuso que una de estas empresas ya está operando bajo otro nombre comercial, aunque no especificó cuál de ellas.