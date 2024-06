La procuradora Miriam Germán rechaza que solo se someta a la justicia a la oposición en el país

La procuradora general de la República, Miriam Germán, rechazó este jueves que solo se sometan a la justicia dirigentes de partidos de la oposición y para contradecir a los que la cuestionan recordó que en los últimos cuatro años se han condenado legisladores del partido oficialista sometidos en su gestión como máxima representante del Ministerio Público.

Germán dijo este jueves que "pueden ser más los del gobierno anterior" los llevados ante los tribunales, pero que eso obedece al tiempo del gobierno anterior y los del vigente del Partido Revolucionario Moderno.

En un encuentro con directores de medios, añadió que las investigaciones no se realizan "de hoy para mañana", pero que las que han llevado a cabo se les "ha dado su curso y se han enviado donde corresponde".

"Que yo sepa, una señora que fue en primera instancia condenada por la cuestión de lavado de activos no es de oposición, así como otros y no estoy olvidándome de mi obligación de presumir la inocente y de que esa obligación no cesa hasta que no haya una sentencia definitiva", citó la procuradora general al referirse, sin citarla, a la diputada de La Vega Rosa Amalia Pilarte.

En octubre del 2022, la Suprema Corte de Justicia, también condenó al diputado perremeísta de la provincia Sánchez Ramírez, Sadoky Duarte, hallado culpable de "ultraje y violencia contra la autoridad pública". El Ministerio Público investiga a otros legisladores por lavado de activos desde hace más de dos años.

"Cada proceso tiene una manera de manejarse y una investigación y la investigación no es de hoy para mañana, quizás haya parte de razón en que muchos han tardado más de lo que deben, pero tampoco podemos componer en microondas las cosas", indicó Germán a los altos ejecutivos de diferentes medios de comunicación.

La magistrada habló con los representantes de los diarios, la televisión y plataformas digitales de su trayectoria en la judicatura, de más de 40 años, su vida personal y las "patadas voladoras" que ha recibido por mantenerse firme en sus convicciones.

Dijo que ha sido cuestionada "por todo hasta por aspecto que nada tenían que ver con la honestidad, hasta el origen de dos de mis hijos, pero al final llegué donde debía llegar".