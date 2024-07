La madre de mujer condenada por encargar matar a su exsuegra pide revisión del caso

La madre de Yennifer de León Arias, la mujer que fue condenada por encargar el asesinato de su exsuegra a cambio de 300,000 pesos, estuvo este viernes en la Suprema Corte de Justicia para pedir una revisión del caso. Según ella, se dictó una sentencia de 20 años injusta, pues dice que su hija es inocente.

El 29 de marzo de 2021, la exsuegra de De León murió asesinada. El Ministerio Público mostró ante el tribunal argumentos para avalar cómo ella mandó a asesinarla, pagando la suma de 300,000 pesos a Alexis Estauri Luciano y a Juan Antonio Mejía, quienes cumplen una condena de 30 años y cinco años, respectivamente.

El tribunal basó sus investigaciones en una llamada de WhatsApp que ella hizo desde Estados Unidos. Una llamada en la que -aseguró- reveló su intención de matar a su exsuegra, con el objetivo de hacer daño a su expareja, Manuel González Valdez.

El 24 de octubre de 2022, De León fue extraditada a la República Dominicana. Finalmente, en abril del 2024, fue condenada a cumplir 20 años de prisión en Najayo Mujeres.

Las declaraciones de la madre

La señora Marcelina Arias, madre de la condenada, estuvo junto a su abogado en la Suprema Corte de Justicia para pedir una nueva investigación profunda del caso.

"Manuel González Valdez acusó a mi hija sin pruebas. Está presa hoy en día, pero injustamente", expresó Marcelina. Además, explicó que el exmarido de su hija le debía dinero. "Está presa porque él quería quedarse con el dinero de mi hija; 25,000 dólares que le debe a mi hija".

Además, habló de los hijos que la expareja tuvo en común. "Yo tengo la custodia de los hijos. Uno de 10 años y el otro de 6 años. Él nunca ha ido a ver a los niños porque él solo quería hacer daño a mi hija".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/19/whatsapp-image-2024-07-19-at-11.38.48-am.jpeg Ricardo Santos Pérez, abogado defensor de Jennifer De León. (FUENTE EXTERNA)

Las palabras del abogado

El abogado Ricardo Santos Pérez, quien se encarga de la defensa de la condenada, resumió su visión del caso y los motivos por los que piden que se vuelva a investigar.

"Jennifer De León es acusada de haber mandado a asesinar a su suegra. El Ministerio Público dice que contactó con dos sicarios por Whatsapp. Pero ella no tuvo ninguna comunicación con ninguno de los imputados. No hay una prueba de pagos. Presentaron en la audiencia una serie de comunicaciones por Whatsapp que no fueron analizadas. Entendemos que la decisión es violatoria de derechos", determinó.

Según la madre y la defensa de la condenada, la sentencia se basó en una investigación poco rigurosa y con falta de pruebas, por lo que piden que se reabra el caso.

Leer más Apresan hombre buscado por agresión y amenaza de muerte a su expareja, a su exsuegra y una niña