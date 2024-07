Miriam Germán se queja de "feroces ataques" dentro de la Procuraduría

Miriam Germán Brito se despide de la Procuraduría General de la República (PGR) "tranquila" porque, según dijo, mantuvo sus principios por encima de todas las presiones internas en esa institución, que hicieron sus cuatro años de gestión muy difíciles.

Germán Brito describió que las "descalificaciones internas", así como los "feroces e irracionales ataques", exentos de "cualquier huella de equilibrio y hasta de honestidad" los ha podido vivir como máxima representante del Ministerio Público, donde ha visto personas que no reconocen su logros, aunque también otras que sí le han ofrecido todo su apoyo.

Diferencias irreconciliables

En la rendición de sus memorias, correspondientes a los cuatro años, Germán Brito reconoció que ha tenido "diferencias, con algunos de sus compañeros en la Procuraduría General de la República", en ocasiones alcanzando consenso, pero en otras "no llegando a acuerdos".

Sin embargo, dijo entender que su visión de como conducir la entidad no necesariamente debe ser compartida por todos, pero que nunca llegaría a faltar a los principios con los que la educaron.

"Lo que no me puedo permitir es claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Mis principios se imponen ante todo", subrayó la procuradora general en su rendición de cuentas.

La transparencia

Entre los retos más difíciles que ha tenido que enfrentar Miriam Germán Brito como cabeza del órgano de persecución de los crímenes y delitos, está el tema de la transparencia "por conductas adquiridas y arraigadas". Citó el ejemplo de las compras, en las que ha procurado sean lo más legales posible.

Tarea no sencilla, pero hay avances

Ante representantes de la judicatura, legisladores, y otros miembros del Ministerio Público, la procuradora general sostuvo que no ha sido una tarea sencilla trabajar para hacer que el órgano persecutor sea independiente por motivos de "algunas resistencias".

No obstante, afirmó que han "avanzado significativamente" en su fortalecimiento y autonomía.

"Puedo decir que se ha avanzado en la dirección correcta", aseguró.

"Ni gané ni perdí" En la concurrida actividad celebrada en el hotel Intercontinental, Miriam Germán Brito dijo que se marcha "tranquila" al concluir el periodo de cuatro años como procuradora general, el 16 de agosto. Previo a su breve discurso, se pasó un video en el que se resumían los resultados de su gestión y al hacer la alocución agradeció, una por una las personas que se han mantenido leales a ella y a su familia, como Dadiana Carreño, quien la acompaña desde hace 20 años. También agradeció a Maribel, quien cuida de su hijo Orlando, y que por la tranquilidad que le ofrece tenerla en su familia, ha podido trabajar en toda su trayectoria en paz. Dijo que aunque no son parientes, Maribel tiene su apellido. Finalizó su discurso agradeciendo a la vida con las letras de una milonga: "El valor que pedí me fue concedido, el coraje me llegó cuando era debido, ni gané ni perdí, solo me marcho tranquila", expresó Germán Brito en su alocución.