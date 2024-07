El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el miércoles 14 de agosto el inicio del juicio de fondo contra la venezolana Karla María Moya Boada, acusada de ejercer la medicina estética en el centro "Laser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada" sin la debida autorización del Ministerio de Salud Pública.

El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, prorrogó la audiencia con la finalidad de que el Ministerio de Salud Pública envié a la audiencia a uno de sus funcionarios, como representante de esa institución junto a su abogado Pablo José Viloria.

El pasado 10 de junio, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura del juicio de fondo contra Moya Boada, quien está acusada de violar el artículo 92 de la Ley General de Salud (42-01). Esta normativa exige la obtención de un título reconocido por el Estado y el exequátur del Poder Ejecutivo para ejercer en ciencias de la salud.

Además, se le imputa infringir el artículo 156.7 de la misma ley, que prevé penas de dos (2) a 10 años de prisión y multas de 25 a 50 veces el salario mínimo nacional.

Cronología de hechos

El 30 de junio de 2023, el Ministerio de Salud Pública tomó conocimiento de que Karla María Moya Boada ejercía como médico en el "Laser Point Rejuvenation Center by Karla Moya Boada", ubicado en la avenida Independencia, sector Gazcue. Inspectores de la Dirección General de Habilitación y Acreditación, basados en la Ley 42-01 y el reglamento 1138-03, visitaron el centro y verificaron que no contaba con la licencia requerida ni cumplía con el Reglamento de Habilitación del Ministerio de Salud Pública.

Además, la acusada no pudo presentar la acreditación necesaria para operar como doctora. Ante esto, se ordenó el cese inmediato de todas las actividades y se solicitó que, en un plazo de cinco días, presente la documentación pertinente, lo cual no ocurrió.

Como parte de la investigación, el Colegio Médico Dominicano, en fecha 7 de septiembre de 2023, certificó que Moya Boada no es miembro de la entidad y que no posee expediente alguno en sus registros. Asimismo, el 11 de septiembre de 2023, el Ministerio de Salud Pública emitió una certificación confirmando que Moya Boada no está registrada como doctora en medicina.

El 25 de septiembre fue arrestada por miembros de la seguridad de Migración, en el momento en que pretendía abandonar el país por el Aeropuerto de La Romana.

Lo que alega Moya Boada

En la audiencia preliminar, antes de ser enviada a juicio de fondo, Moya Boada admitió ser la propietaria de Laser Point, el cual "es un centro de estética", pero que solo era su dueña y lo administraba.

"En ningún momento yo manipulé pacientes interviniéndolos, nada de eso, porque había un grupo médico que se encargaba de eso", alegó la imputada, según la Resolución núm. 057-2024-SACO-00403 que dictó apertura a juicio.

Aseguró que estaba en el proceso de homologando de sus documentos para su acreditación en el país, pero que los abogados que le hacían los trámites, pero que tuvo una mala asesoría.

Pena que podría enfrentar

El abogado de Salud Pública, Pablo José Viloria, explicó que el tipo penal que se va a discutir en el juicio de fondo es el artículo 156, numeral 7 de la Ley de Salud Pública, que es una acción criminal que contempla de 2 a 10 años de prisión. Dijo, además, que solicitan una indemnización por violación a la Ley 42-01 ascendente a los 5 millones de pesos.