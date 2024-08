Mayor Girón pide perdón y afirma se jugó la vida por guardar pruebas utilizadas en caso Coral

El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, a quien se le conoce juicio de fondo junto a militares y policías implicados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G, pidió perdón este martes al pueblo dominicano por el daño que sus acciones han causado a la sociedad mediante el desfalco millonario al Estado mediante esa red.

Dijo que se ha jugado la vida al presentar las pruebas del entramado de corrupción desmantelado por el Ministerio Público (MP) en el 2021 mediante las operaciones Coral y Coral 5G que según el órgano acusador movió al menos RD$ 4,500 millones en propiedades y productos financieros.

"Yo me jugué la vida porque mientras yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y tenía que hacerlo, pues la otra alternativa no era buena, era no estar vivo, yo fui guardando las pruebas, fui guardando las evidencias", puntualizó el testigo clave del MP.

Explicó que en las nóminas que entregó contienen las pruebas desde "el primer peso que el señor Rafael Núñez de Aza (director financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística –Cestur-) se robó allá en el año 2005 hasta el último peso que se robó en el año 2021".

Agrega: "Créanme que si el señor Rafael Núñez de Aza se hubiese dado cuenta que yo estaba guardando esas pruebas a sus espaldas hoy probablemente yo no estuviera aquí contándolo".

En la continuación de su defensa material ante las juezas del Primer Colegiado de Santo Domingo, Girón Jiménez resaltó que su arrepentimiento "no es una simple hipocresía".

Acusó tanto al general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cestur, como a Núñez de Aza de ordenar a la dirección financiera de esa institución eliminar todas las pruebas, mismas que guardó gracias al apoyo de las "cabezas recolectoras".

"Lo que yo digo lo van a poder corroborar con todo el equipo y si yo sé que lo que yo estaba haciendo no estaba mal, si yo no hubiese sentido como sienten hoy mis compañeros coimputados aquí, pues aquí no hubiese media prueba y posiblemente no estuviésemos en el término que está esto", indicó al reiterar que se jugó la vida con esa acción.

"¿M e beneficié? Claro que sí, porque o era eso, o era la otra alternativa y no estuviese aquí sentado. Créanme, porque yo sé lo que es el estamento militar".