Jueza y abogados del caso Antipulpo amenazan con vetar la prensa por publicar que se quedan dormidos

Una de las juezas del Segundo Tribunal Colegiado que conocen el caso Antipulpo, así como abogados de los imputados en el alegado desfalco contra el Estado, amenazaron este miércoles con vetar a la prensa de la cobertura debido a que medios de comunicación publicaron que acusados y togados se han dormido en algunas audiciencias.

Cuando se dio inicio a la jornada de hoy, un grupo de abogados solicitó a los medios de comunicación "ser más responsables con las informaciones que difunden", por lo cual solicitaron a las juezas intervenir.

Señalaron que están de acuerdo en que se cubran las incidencias de los casos, pero sin olvidar cuál es el trabajo.

Estos señalamientos se dan luego de que en un medio de comunicación se difundiera la información de que durante las largas audiencias, tanto imputados como abogados, se duermen.

Dorka Medina, quien representa a varios de los imputados del caso Antipulpo, le hizo saber a los medios de comunicación que "sufre de migrañas y a veces cierra los ojos" y que no se duerme, pero que si la ponen en la prensa "tengan la seguridad de que la magistrada me va a condenar, porque le voy a romper la cámara".

"Nosotros somos amigos de la prensa, somos, inclusive, colaboradores de ellos, sabemos que ellos están ejerciendo su trabajo, pero también debemos recordar que el ataque al honor se refleja de muchas maneras. Hay momentos en un juicio que una persona puede cerrar los ojos y eso no que quiere decir que está dormitando, hay otro momento que puede estar bostezando y eso no quiere decir que está aburrido, hay otro momento que puede recostarse y eso no puede decir que está durmiendo, sin embargo, se han dado a la tarea algunos periodistas de resaltar que hay abogados e imputados que están durmiendo", dijo la abogada Ingrid Hidalgo.

La togada señaló que ese no es el papel de un medio de comunicación, por lo que exhortó a los periodistas a "realizar el trabajo que deben hacer".

A este pedimento se sumó la abogada Emery Rodríguez, quien dijo que en una audiencia pasan muchas cosas de más importancia para la sociedad y que no se debe resaltar si una persona se duerme o no.

También habló la abogada Wendy Lora, quien resaltó que lo que se busca con la presencia de la prensa dentro de un proceso es que toda la sociedad pueda conocer lo que trascendentalmente está pasando en el proceso.

"El agotamiento humano que ocurre en un proceso, que no es solamente de los abogados y de los imputados, la propia prensa se agota y se sientan en los pasillos y se sientan en una escalera, y eso genera una solidaridad humana", dijo Lora.

Otros abogados también se sumaron al llamado a que la prensa debe informar "sobre lo que realmente pasa en el juicio, porque a veces las cosas que pasan y lo que dicen los testigos a veces no lo reportan".

Uno de los abogados que aparece en la publicación "medio dormido", la catalogó de irrespeto y expresó que nunca se podría dormir al lado de su cliente.

Habla una jueza

Al tomar la palabra, la jueza Yissel Soto indicó que la "gravedad de cualquier situación que pase en el tribunal es que se saquen de contexto lo que pase durante una audiencia".

La jueza dijo que sacar de contexto es "presentar a una cantidad de personas en un estado específico" como el que los abogados señalaron, lo cual pone al tribunal a "reflexionar".

Dijo que evidentemente pasó la situación en un momento donde el tribunal estaba deliberando o durante un receso y recordó que todos los "derechos tienen su limitación y que no son absolutos".

"El tribunal hará uso de sus facultades cuando sea necesario para impedir que las cuestiones que no sean propias del juicio se lleven fuera de contexto. Todos los que están aquí y, hasta que aquí no exista una sentencia dictada por este tribunal, se presume inocente", acotó.

Reconoció que las horas del juicio son extensas, por lo cual se hacen recesos para que las personas tomen agua y hagan necesidades fisiológicas.

Calificó como "penoso" que el tribunal tenga que hacer uso del tiempo para llamar a la reflexión de quienes están en la audiencia y exhortó tanto a periodistas como abogados a hacer su trabajo.

"El tribunal le está dando la oportunidad de estar aquí, pero ciertamente todo derecho tiene un límite. Ejerzan sus facultades que el tribunal se los ha permitido y no saquen de contexto este juicio porque al final la única lesionada de la jornada será la sociedad en su conjunto", fue lo declarado por la jueza en nombre del tribunal.

Aplazan caso para el 12 de agosto

Debido a que uno de los acusados del caso Antipulpo debe viajar a Estados Unidos por una cita médica, el tribunal aplazó para el próximo lunes 12 de agosto la continuación del juicio de fondo.

Al retornar a la sala de audiencia luego de una receso, una de las juezas del Tribunal informó que el imputado Fulbio Antonio Cabrera Gómez debe salir del país desde este mismo miércoles y que retornará el próximo sábado.

La audiencia de hoy estaba prevista para iniciar a las 10:30 de la mañana, pero comenzó pasadas las 12 del mediodía.

Este proceso penal envuelve una alegada estafa al Estado de más de 5,000 millones de pesos, según el Ministerio Público. Entre el grupo de encartados que menciona el expediente se encuentran Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina.