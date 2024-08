Abogado de Argenis Contreras asegura no hay pruebas directas contra su defendido

Plutarco Jáquez, abogado de Argenis Contreras condenado a 20 años por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, asesinado en octubre del 2017, aseguró este jueves que contra su defendido no hay pruebas directas.

En la segunda audiencia del nuevo juicio que se realiza por la muerte del abogado, se presentaron a tres testigos que laboraban en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), algunos de los cuales señalaron no conocer a Contreras.

Una de las testigos que trabajaba como encargada de activos fijos e inventarios en la OMSA señaló que no conocía a Argenis Contreras, ya que no se juntaba con él, pero lo reconoció como la persona que conducía un vehículo que no pertenecía a la institución, pero que sí tenía una placa de identificación perteneciente a la OMSA.

Ante esto, Plutarco Jáquez se refirió a esos tres testimonios y afirmó que no hay pruebas directas contra Argenis Contreras y dijo que nunca se ha negado que la camioneta era de él.

Sostuvo que Contreras le comunicó al Ministerio Público que la camioneta había sido prestada a unos policías de los cuales le dio los nombres.

"Qué ellos (MP) no quisieron imputarlos (policías) problema de ellos, por eso es que la familia de Yuniol Ramírez se retira de la acusación y siempre lo dijeron", expresó Jáquez.

Calificó de "irrelevantes" las declaraciones de los testigos y que han declarado seis personas y nadie se refiere al homicidio.

Testimonio

Al ser cuestionada la testigo sobre si en el ejercicio de sus funciones encontró situaciones de anomalías, señaló que se presentaron varias y explicó una de ellas que fue cuando tocó la sustitución de las placas de autobuses y vehículos livianos de la OMSA.

Explicó que se hizo un levantamiento de los vehículos de la institución donde se identificaron más de 200 placas que no aparecían, especialmente para el caso de los vehículos livianos para lo cual se hizo la denuncia ante Plan Piloto.

Relató que un día de agosto o septiembre del 2017 cuando salía del trabajo se percató de un vehículo con placa de la institución la cual formaba parte de las placas reportadas como perdidas.

Durante 15 minutos la testigo se refirió al suceso y explicó que el vehículo de color azul no pertenecía a la OMSA y que reportó el suceso al Departamento de Transportación donde se procedió a retirarla, pero que no se pudo lograr ya que quien iba a retirar la placa recibió una llamada de una persona que le ordenó no retirar la placa.

Esta señaló que no trabajaba directamente con Argenis Contreras, pero lo reconoció como la persona que abordó el vehículo que tenía la placa de la institución, pero que no pertenecía a esta.

Defensa de Argenis

La defensa de Contreras le hizo varias preguntas a la testigo relativas a la función que desempeñaba en la OMSA y también sobre las declaraciones anteriores que había dicho sobre la placa del vehículo que conducía Argenis Contreras y que no pertenecía a la institución.

Plutarco Jáquez realizó varias preguntas a la testigo, algunas de ellas objetadas por el Ministerio Público.

Jáquez le cuestionó a la testigo el hecho de que haya reconocido precisamente la placa del vehículo conducido por Argenis Contreras, cuando ésta no tenía un listado a manos de todas las placas, pero el Ministerio Público presentó una objeción que fue acogida por las juezas del tribunal.