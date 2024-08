Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, exhortó este lunes a Francisco Domínguez Brito a leer el anteproyecto para la modificación de la Constitución para que verifique que en ninguna parte se establece la eliminación del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), sino que su conformación sea determinado por una ley.

"Francisco Domínguez Brito parece que no se ha leído el proyecto porque yo le reconozco a él la suficiente inteligencia y sensatez para no decir lo que dijo, si hubiese leído el proyecto", aseguró Peralta al ser consultado por la prensa.

Consideró que las declaraciones de Domínguez Brito y de otras personas que se han referido al tema se debe a que no han leído la propuesta.

El Consultor Jurídico aseguró que el proyecto presentado por el Gobierno para modificar la Carta Magna no establece que se elimine el CSMP, ya que este está dispuesto por la Constitución y en cambio lo que se propone es que la conformación de este sea determinado por una ley.

Según Peralta, lo que se busca es que "si en algún momento los miembros del Ministerio Público quieran modificar el Consejo no tengan que modificar la Constitución" para un asunto de esa naturaleza.

Precisó que existe un discurso de distorsión en torno al anteproyecto de reforma a la Carta Magna.

"No es cierto que se está eliminando de la Constitución el Consejo del Ministerio Público, eso es un invento que le asombra que una persona de la mesura del exprocurador Domínguez Brito haya incurrido en ese desliz, eso es falso", señaló Peralta.

Explicó que cuando se inició el proceso para hacer una reforma a la Constitución anteriormente, se hizo una consulta con todos los sectores y desde el Ministerio Público expresaron que se debía reconfigurar el Consejo del Ministerio Público.

La pasada semana, las dos asociaciones de fiscales, que se oponen a que se deje el CSMP únicamente en una ley, dijeron que no han sido consultadas en la propuesta de modificación a la Constitución.

Peralta agregó que hay muchas instituciones que las dispone la Constitución y que la conformación se establecen a través de una ley.

"El problemas es que cuando todos estos aspectos están constitucionalizados, eso implica que, si en algún momento se quiere introducir una modificación entonces hay que recurrir a una modificación en la Constitución, desde mi punto de vista eso siempre debió estar decidido en una ley", sostuvo Peralta.

Dijo que si las declaraciones de Domínguez Brito se hubieran hecho desde la "realidad y la sensatez" lo hubiera llamando para discutir, pero que "previamente él tenía que leer el proyecto"

A modo de ejemplo, dijo que el Consejo de Seguridad del Estado se establece en la Constitución, pero la conformación de este depende de un decreto.

"Estamos abiertos a que eso se discuta y si la comunidad jurídica y el Ministerio Público no quiere que se modifique pues para eso es la conversación, pero lo que queremos es que esto se haga y que ustedes y la opinión pública sepa sobre la base real y cierta, no sobre las distorsiones que han emanado de la persona a la que me he referido", precisó.

Lo que dijo Domínguez Brito

A través de la red social X, Francisco Domínguez Brito dijo que: "Eliminar el Consejo Nacional del Ministerio Público es una contrarreforma, y un intento de eliminar el régimen de carrera e independencia de los fiscales”.