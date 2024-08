Las principales cárceles dominicanas por dentro

En su informe sobre las condiciones de detención y prisión de la República Dominicana, la Oficina Nacional de Defensa Pública ofrece una panorámica de su situación carcelaria, al revelar los principales problemas y vulneración de derechos fundamentales que, con el pasar de los años, se acrecientan. Además, muestra la segregación y la marcada diferencia entre unos presos y otros, donde tener dinero o ser un miembro del cuerpo castrense asegura una mejor celda, un colchón y una comida decente.

Comenzando con la cárcel más poblada del país: el "Centro de Privación de Libertad La Victoria". Su capacidad es para 2,103 internos, pero albergaba al 2023, año en que fue realizado este informe, 7,093 presos: 3,392 preventivos y 3,701 condenados. Esta prisión forma parte del sistema tradicional o viejo modelo penitenciario.

Defensa Pública indica que la realidad de este centro de privación de libertad es latente en sus pasillos: "Encontramos internos acostados en los pasillos, callejones, chinchorros y cualquier otro lugar, los llamados ´ranas´, que son aquellas personas que no tienen goletas (espacios para colocar colchones) ni colchones para dormir, que duermen en el suelo sin la protección de una colchoneta".

En cuanto a enfermos, en La Victoria hay 44 internos psiquiátricos, 34 diabéticos, 151 hipertensos, cuatro cardíacos, 204 positivos a VIH/Sida, 83 con asma, 30 con hepatitis, 65 con afecciones de la piel y 110 con tuberculosis, 11 de ellos resistentes a la medicación para esa enfermedad.

La Victoria por dentro

La Victoria está constituida por las siguientes áreas de convivencia para los internos: Los pasillos (A, B, C, D, E y F); Los Patios (1 y 2, 3, 4, 5 y 6); el hospital, Las Malvinas (Malvina 1 y Malvina 2); Observación; Galpones; el Consulado; Reflexión (La Planchita y Celda de Casa de Guardia) y Alaska.

El centro no cocina porque desde hace dos años las calderas de cocción están dañadas, refiere el informe. La comida para los presos proviene de los Comedores Económicos que traslada solo 800 raciones diarias. Estos alimentos solo son consumidos por los presos de escasos recursos, los demás internos tienen la posibilidad de cocinar sus propios alimentos y de suplirse de los negocios establecidos al interior del recinto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/26/madre-busca-hijo-tras-incendio-en-la-victoria.jpeg Centro de Privación de Libertad La Victoria. (FUENTE EXTERNA)

El informe resalta que esta cárcel requiere serios esfuerzos de reorganización. "No posee controles sobre las personas privadas de libertad con garantías económicas de imposible cumplimiento, ni controles respecto de las personas que han cumplido la pena de prisión, de igual forma de las que están privadas de libertad por no solventar una multa y tampoco individualizarán la cantidad de personas de la comunidad LGBTQ Plus. Asimismo, el centro no tiene definida la cantidad de adultos mayores que pernotan en él".

Señala que, en la actualidad, este centro penitenciario está en manos de agentes de la Policía Nacional, quienes manejan la comunicación verbal y no verbal respecto de los policías hacia los internos, "predominando esta última".

Salud

La Victoria cuenta con tres consultorios, una farmacia, un área de odontología, 1 área para pacientes con tisis pulmonar o tuberculosis y un laboratorio, aunque este presenta deficiencias de insumos para su funcionamiento. El área médica tiene adscrito 10 médicos generales, cinco enfermeras, dos psiquiatras, un cardiólogo y cinco psicólogos.

Educación

Esta súper poblada cárcel cuenta con un centro educativo en el cual se imparte educación básica de lunes a viernes de 8 a 12 p.m. La escuela está en la iglesia católica principal del centro. Además, cuenta con una escuela vocacional de las Fuerzas Armadas, donde se imparten 23 acciones formativas, entre los que están los siguientes talleres: tapicería, herrería, sastrería, barbería, talabartería, contabilidad, electricidad residencial, electrónica, reparación de inversores, reparación de PC, dibujo gráfico, inglés, pintura, invernadero, talla en madera, maestro constructor, artesanía en cuernos, torno en madera, ebanistería, entre otros.

Centro de Privación de Libertad Concepción La Vega

La cárcel de La Vega segrega a los presos en tres espacios "La Vega Vieja" con un total de 833 internos, el "Área de los Veteranos" con 47 y "Los Pabellones" con 925.

La comida en cada uno de estos espacios es diferente. En "La Vega Vieja" se reciben alimentos crudos de los Comedores Económicos y en ocasiones llegan dañados, no apto para el consumo. El informe refiere que el recinto ha devuelto el arroz y los vegetales por llegar dañados.

El Área de los Veteranos alberga a los privados de libertad que son o pertenecieron a los cuerpos castrenses. "Todo este espacio tiene muy buena higiene", cada interno recibe alimentos crudos y se encargan de prepararlos personalmente", a diferencia de los demás.

En los Pabellones no hay comedores para los internos, sino que la comida es servida donde está la cancha y luego ellos pasan a sus respectivos lugares a almorzar. Hay múltiples negocios de comida improvisados como cafetería, paleteras, puestos de agua, puestos tipos colmados, etc., incluso ventas en algunas habitaciones.

El acceso a la salud en esta cárcel es deprimente, refiere el estudio que indica que el dispensario médico fue desalojado para construir en dispensario para el Ejército, el destinado para otros presos comunes fue trasladado a una antigua área COVID, un lugar colmado de heces de palomas y sin privacidad para las consultas. Los medicamentos deben ser costeados por los internos.

Existe una gran cantidad de internos que presentan diferentes patologías, entre éstas: ocho diagnosticados con enfermedades mentales; 100 con diabetes; 14 con VIH/SIDA, cuatro con tuberculosis; cuatro asmáticos; uno con hepatitis; múltiples hipertensos y con afecciones en la piel. También dos personas con discapacidad de movilidad, de estos uno que debe usar muletas y uno en silla de ruedas.

Hacinamiento

El informe da cuenta de problemas como el hacinamiento de celdas, la sobre población y una exorbitante cantidad de presos que duerme en el piso.

En "La Vega Vieja" converge un total de ocho celdas. Al ser visitadas se observa que la cantidad de internos no es uniforme. Un ejemplo de ello es que en la celda dos al momento del levantamiento había 150 personas, de las cuales 50 duermen en los pasillos; la celda cuatro poseía 138 personas, muchas de las cuales también duermen en el piso o en especie de nichos construidos cerca del techo o de los baños; mientras que en la celda uno, las condiciones son más dignas, había menos personas, tenía varios abanicos en los pasillos, un televisor, donado por personas de fuera y mejores condiciones de salubridad.

15 de Azua

La temida cárcel del 15 de Azua alberga a 397 personas de las que 278 cumplen condena y 119 están en detención preventiva. La capacidad del centro es de 350 personas, sin embargo, en ocasiones ha excedido los 400 internos.

Al igual que en La Victoria, esta cárcel está hacinada. Su pasillo es constantemente ocupado por aquellos internos que no han logrado conseguir un espacio adecuado para descansar, ya sea por falta de espacio o de recursos. Muchos de estos duermen en el piso sin colchón, con una sábana o un trozo de tela.

"Dadas las condiciones en las que se encuentran las personas, incluyendo la falta de espacio, la escasez de camas y colchones, la alta temperatura, la deficiente ventilación en las celdas, la ausencia de luz natural y eléctrica en ciertos espacios es evidente que los internos en el centro de privación de libertad del 15 de Azua no pueden vivir con dignidad, ya que las condiciones del lugar no lo permiten".

Defensa Pública dijo que observó a una persona castigada atada a un poste de luz en esta cárcel, también que la celda de reflexión o aislamiento carece de iluminación eléctrica. No dispone de camas ni colchones, tampoco cuenta con electricidad ni condiciones higiénicas adecuadas.

"Durante el levantamiento, se observaron desechos fecales en el suelo y aguas negras, lo que contribuye a malos olores en el ambiente " Informe de la Oficina de Defensa Pública “

El centro albergaba 51 personas con problemas de salud, entre los que destacan 14 con problemas de salud mental, siendo uno de los centros visitados en la región Sur con el mayor número de personas en esta condición. Además, se encontró siete diabéticos, 23 con hipertensión, uno con VIH, dos asmáticos, dos epilépticos, uno con anemia falciforme y uno con osteoporosis.

Los medicamentos son adquiridos por los familiares de los internos, ya que el centro penitenciario no los suministra.

A deferencia de La Victoria, el 15 de Azua no imparte niveles básicos de enseñanza ni programas de alfabetización. Como novedad, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) instaló varias aulas donde ofrece cursos técnicos de cocina, velas y velones, refrigeración y electricidad

Nuevo Modelo Penitenciario

La situación de los centros del Nuevo Modelo Penitenciario es distinta, pero se mantienen algunas precariedades que deben ser atendidas, refiere el informe.

Tanto Najayo hombres XVII, Najayo XX y Najayo Mujeres ha presentado mejoría en la atención y comunicación efectiva, permitiendo una mejor interacción entre los defensores y los internos, en la asistencia médica, suministro de medicamentos y el acceso a la educación formal y ofertas vocacionales, formativas, deportivas y culturales.

En Najayo hombres XVII, Defensoría Pública advirtió que el hacinamiento es crítico y denunció una falta significativa de 500 colchones y mil uniformes, poca higiene suficiente y ventilación. "La humedad es un problema y los baños requieren una adecuación urgente, debido a su deplorable estado".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/19/carcel-najayo.jpg Cárcel de Najayo. (FUENTE EXTERNA)

Reveló que hace falta una ambulancia para casos de emergencia que no pueden ser atendidos en los dispensarios del recinto carcelario, así como un transporte para los traslados de los internos a las audiencias.

"Para el conocimiento de las audiencias se presenta una problemática, debido a la falta de transporte, lo que impide realizar de forma efectiva las conducencias, es por ello que los internos llegan algunas veces tarde al tribunal, donde se aplazan las audiencias ya que, por lo general, los jueces no pueden esperar", refiere la entidad.

Espacio para visitas conyugales Otra problemática, que evidenció Defensoría Pública es la falta de un espacio para que los internos puedan llevar a cabo las visitas conyugales. "Esto implica que las parejas deban visitarse en los pabellones, donde no hay privacidad ni la intimidad adecuada, afectando la dignidad tanto del interno como de su pareja".

Agresión a presos

En relación a Najayo XX, Defensa Pública dijo que en el centro se aprecia cierto respeto mutuo entre las autoridades y los internos, sin embargo, en el área de máxima seguridad, algunos presos denunciaron que, supuestamente, son agredidos por de los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).

En esta cárcel no se observó problemas con los espacios para las visitas conyugales tampoco en Najayo Mujeres, donde además se encuentra con el único hospital materno infantil en una prisión del país, donde pernoctan las madres hasta culminar la etapa de lactancia de sus bebés.

En Najayo los alimentos se entregan crudos y son preparados allí por los internos. En Najayo XVII y XX la comida es variada, pero no balanceada. Es alta en carbohidratos y los vegetales inexistentes. Najayo Mujeres sí recibe una guía nutricional para la elaboración de los alimentos.

Enfermedades en Najayo

En Najayo Mujeres hay 366 presas, 107 están condenadas y 259 cumplen prisión preventiva. El centro posee 22 internas con trastornos psiquiátricos.

Entre los internos varones con situación de salud, hay un total 492, de los cuales 72 son por salud mental, algunos padecen trastorno de bipolaridad, depresión y esquizofrenia; por diabetes 100; hipertensión 225; cardiopatías 5; trastorno del sueño cinco; VIH/SIDA 22; Tuberculosis 5; Insomnio 17; Glaucoma dos; protático dos; hepatitis 1; discapacidad de movilidad tres; y asma 12.