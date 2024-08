Testimonio del hermanito de la niña que fue decapitada

El hijo de cinco años de la médico del Ejército Ana Josefa García Cuello y hermanito de la niña que fue decapitada presuntamente por su progenitora, narró al Departamento de Crímenes y Delitos Contra Personas lo que pudo observar y lo que le dijo su madre.

A través de una entrevista forense realizada por el requerimiento del fiscal Wilson Díaz, el pasado 13 de agosto, el infante reveló que ese día se encontraba dormido, cuando su madre lo despertó y le dijo que había un atracador dentro de la vivienda.

"Yo taba durmiendo con mi mamá en su cama, después ella se levantó y vio a Elianna Frías García tirada. Ella se despertó porque escuchó un ruido y después me despertó a mí. Ella tomó el cuchillo sin nada en la mano y lo tiró por la ventana de mi habitación porque por ahí era que cabía", indicó el niño que actualmente se encuentra bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Señaló que su madre se dirigió a la casa de la vecina que vive frente de su apartamento a preguntar por su hija, a lo que esta respondió "que no sabía", pero prosiguió buscándola, mientras lloraba.

"Había mucha sangre en la cocina, llegaba hasta la habitación de mi mamá. Cuando mi mamá vio eso, taba llorando un chin, como lo niño chiquito, como un bebé, ñí ña, y llamó a la policía. Yo también estaba llorando, como yo siempre lloro, cuando me dan la pela"

Además, manifestó que, por el hecho, "no quería comer nada, le dolía la barriga y vomitó en la estación de policía".

"Mi corazón me dice, que Dios, quiso mandar mi hermana al cielo", indicó.

Durante la realización de las preguntas el menor señaló que tenía frío y quería estar con su madre.

"Nos daba pela si nos portábamos mal"

El pequeño narró que su madre no era "mala" con ellos, pero que les daba pelas a los dos si se portaban mal.

De acuerdo al informe, el menor acudió a la entrevista en un correcto estado de higiene, con un nivel adecuado de atención y concentración, utilizando un lenguaje acorde a su edad, en compañía de su padre, quien firmó el consentimiento informado, ubicado en espacio, tiempo y persona.

Mostró reactividad emocional, tristeza, preocupación, miedo y llanto contenido.

"Nosotros jugábamos con la muñeca de ella (de su hermana), porque yo no tenía porque se lo regalamos a los niños. Yo me llevo muy bien con mi hermana. Ella me trata bien, yo también, nunca nos separábamos", dijo.

Mientras la madre estaba en Chicago

El infante dijo que su papá también lo trataba bien, pero cuando se comportaban mal, les pegaba "aunque no tan duro".

"Cuando mi mamá taba en Chicago, y nos portábamos mal, nuestro papa, no nos daba, tiene que venir muestra mamá, a darnos. Si no viene, mi mama, papi no nos da. Mi mama es la que le dice, que nos dé la pela".

Ana Josefa Castillo Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, fue arrestada por miembros de la Policía Nacional el jueves 15 de agosto en su vivienda, ubicada en el Residencial Razón 1, del sector Isfapol, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre lo sucedido.

El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción. Está imputada de haber ultimado a su hija de seis años a estocadas y decapitarla.

La prisión preventiva será cumplida en Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para una evaluación médica.

Desde el día de la tragedia, los fiscales han trabajado en la recolección de pruebas y datos que sustenten las acusaciones contra García Cuello, quien primero alegó a la prensa que era inocente y luego le admitió que había decapitado a su hija.

Conclusiones del MP

Mediante el relato, el menor expresa que, hoy, estaba durmiendo con su madre ANA en la habitación de esta, y ella, escuchó un ruido, se despertó y luego lo despertó a él. Cuando su madre despertó, vio a ELIANA, su hermana de 6 años, tirada en la cocina y le dijo al menor que un atracador, la acuchilló en la cara. El menor refiere que, la cabeza de ELIANA y las extremidades, estaban en la cocina. En la cocina había un cuchillo con mucha sangre y ANA, lanzó el arma por la ventana de la habitación del niño. En la cocina había mucha sangre, tanta, que llegaba hasta la habitación de la madre del niño. El menor narra que, ANA lloró solo un poco, cuando vio a ELIANA tirada. Después, llamó a la policía. El menor, manifestó tener frío y querer estar con su madre. Indicadores de riesgo, según el relato del menor:El menor no vio ningún atracador. ANA lanzó el cuchillo ensangrentado, desde la ventana de la habitación del menor. El menor dijo de manera alterada, que ANA, no había matado a su hermana, sin hacerle ninguna referencia de eso. En otra parte del relato, el menor dijo que ANA no era la culpable, sin mencionarle nada relacionado con la culpabilidad de su madre. Cuando ANA encontró la cabeza y cuerpo de ELIANA solo lloró un poco. ANA le dijo al menor que el atracador acuchilló a ELIANA en la cara, pero el atracador no le hizo nada a ANA, porque ella estaba dormida. El menor dijo que la puerta tenía seguro, porque ANA se lo puso, y luego que no tenía seguro.