Mujer acusada de decapitar a su hija podría ser trasladada a cárcel de Najayo el viernes

La resolución que autoriza el traslado de la médico militar Ana Josefa García Cuello de la cárcel de San Luis a Najayo Mujeres aún no ha sido emitida.

Hasta que dicho documento no sea procesado por la parte litigante del Ministerio Público, la imputada no será registrada en la Dirección General de Prisiones.

El abogado de la imputada, Juan Concepción confirmó a Diario Libre que el documento podría estar listo el próximo viernes.

Ante esta situación, García Cuello, acusada de decapitar a su hija de seis años, permanece en la cárcel de San Luis, en Santo Domingo Este.

Ayer, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, ordenó que la acusada cumpla un año de prisión preventiva y sea sometida a una evaluación psiquiátrica por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Admitió la decapitó

Antes de iniciar la audiencia, García Cuello admitió haber cometido el crimen, asegurando que lo hizo por un mandato divino.

"A mi muchachita de seis años, el diablo me dijo... No, Dios me dijo que tomara un cuchillo y le cortara la cabeza a mi muchachita", declaró.

Al salir de la audiencia, Ana Josefa salió furiosa, gritando a su esposo, Esmerlin Frías, que la tomara por el cuello y que quería irse con él.

Además, expresó temor por perder el embarazo que asegura tener.