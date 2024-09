Tres meses de prisión preventiva contra chofer acusado de robo de ganado en Hato Mayor

El Tribunal de la Instrucción impuso tres meses de prisión preventiva en contra de Ambioris Sosa, quien está acusado de conducir un camión lleno de vacas, presuntamente robadas, en Las Pajas, del municipio Mata Palacio, provincia Hato Mayor.

Sosa deberá cumplir la medida coerción en la cárcel pública del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras se lleva a cabo el proceso de investigación.

Sergio Trinidad, abogado del imputado, dijo que todavía están en una etapa de investigación y que como su defensa debe hacerle ver al tribunal que Sosa ha sido una "víctima" en este proceso.

"Digo que es una víctima en este proceso, porque él (su defendido) fue contratado para ir a buscar esos animales y él es simplemente chofer y en esa calidad pasó a buscar a esos animales y fue apresado por miembros de la Policía Nacional", explicó.

Ambioris Sosa, durante su apresamiento dijo a las autoridades que no tenía conocimiento de que el ganado era sustraído.

"Yo no sé decirle, a mí me llamaron para un transporte y yo no identifiqué bien a la persona, no la conozco, primera vez", manifestó.

Según las autoridades, el ganado robado estaba alegadamente destinado a ser sacrificado para la venta ilegal.

Te puede interesar Policía apresa hombre conduciendo un camión cargado de vacas robadas en Hato Mayor