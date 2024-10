Periodista Guillermo Gómez acusa al director de la DNI de estar detrás del apresamiento de su hijo

A varias horas de que quedara detenido el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi, por el caso de los semáforos, su padre, el periodista Guillermo Gómez acusó al director de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, de estar detrás del apresamiento.

Al hacer este señalamiento, el comunicador consideró que la detención de su hijo es un abuso, a la vez que dio una explicación de lo que entiende estaría de tras de este caso.

"Yo voy a explicar cuáles son las verdaderas razones y las que se ocultan; desde cuándo ha venido la confrontación en temas de seguridad nacional, de alta tecnología, ¿por qué el gobierno de Danilo Medina Sánchez le dio un contrato de seguridad (a Jochi)? ¿para qué? ¿Por qué a una empresa privada le dan un contrato de esa naturaleza que yo no conocía hasta después que llegamos al poder político".

Agregó que "ese contrato de alta tecnología fue para proteger fronteras, perseguir narcotraficantes, contribuir con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. No fue que Jochi se lo inventó, no fue que él cogió y fabricó ese documento. ¿A quién no le gustó que tuviera eso? Hay que preguntárselo al director del DNI y yo a Luis Soto. En mi programa Aeromundo daré detalles de todo lo que ha hecho para meterlo preso", indicó el periodista la mañana de este jueves durante una intervención telefónica en el programa Hoy Mismo, por Color Visión.

Esta semana, Jochi Gómez, uno de los propietarios de la empresa Transcore Latam, que operó la red de semáforos, reveló que también tiene acuerdos con el Ministerio de Defensa para suplirle tecnología relacionada a la seguridad nacional. Sin embargo, el ministerio informó que lo rescindió el 10 de septiembre de este año.

¿Cómo se habría ordenado detención?

Guillermo Gómez dijo que también próximamente dará detalles de a quién la empresa de Jochi le ganó el contrato de los semáforos y por qué lo persiguieron.

"Esa detención fue ordenada el viernes, fue pedida el viernes y no lo habían detenido y Soto insistía, ¿qué esperan para detenerlo? También buscando jueces a que lo condenen. Yo voy a defender a mi hijo Jochi. Y lo otro es Hugo Beras, el que era director del Intrant, sale a dar sus declaraciones, no le gustó, también detenido. Pero eso no fue detenido, ordenado hoy, no, eso fue ordenado hace tiempo. El viernes ya esa orden había estado", indicó.

Agregó que es un papá que no apoya ilegalidades, ni siquiera de sus hijos.

"Este es mi gobierno, este es mi presidente, este es mi partido, pero no para apoyar vagabunderías de nadie. Pero tampoco se la tolero a funcionarios que se creen dueños hoy de la inteligencia, cuando la comunidad de inteligencia me ha pasado, oficiales de esa misma comunidad, todos los detalles de lo que ha hecho Luis Soto, el actual director del Departamento Nacional de Investigaciones, con Jeni Berenice", manifestó.

Apresamiento

Jochi Gómez fue dejado en calidad de detenido la tarde de este miércoles 2 de octubre, tras ser interrogado por más de cuatro horas en la oficina de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) por su vinculación con la empresa que operó la red semafórica del Gran Santo Domingo bajo un contrato con el Intrant que terminó anulado por "graves irregularidades" detectadas en el proceso de adjudicación.

Gómez Canáan se presentó ayer en la sede de la Procuraduría General de la República donde opera la oficina del Pepca, luego de haber sido citado por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso. Se desconoce si otros fiscales participaron en el interrogatorio.

Gómez Canaán es uno de los dueños de Transcore Latam, la empresa que está bajo investigación del Ministerio Público a solicitud de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que detectó indicios de actividades reñidas a la ley como falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas y vicios en el proceso de contratación que permitió que esta empresa fuera adjudicada por más de 1,300 millones de pesos en junio de 2023.

En su momento los oferentes alegaron, a través de impugnaciones, que el proveedor escogido por la gestión del exdirector del Intrant, Hugo Beras, no cumplía con los requisitos y la experiencia para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red de semáforos.