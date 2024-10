Diciendo que por respeto al Ministerio Público no emitiría ningún tipo de comentarios a la prensa, se retiró este lunes de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, luego de someterse a más de tres horas de interrogatorio en el marco de la investigación de la Operación Camaleón.

El Ministerio Público indaga sobre un acuerdo firmado durante la gestión de Paulino Sem con la empresa Aurix, de José Manuel Gómez Canáan (Jochi), que le permitió a este último, según el expediente, espiar y realizar vigilancia ilegal.

Gómez está acusado en este caso de supuestamente cometer irregularidades para agenciarse el contrato de más de 1,317 millones de pesos en la contratación de la red semáforica del país firmado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

"No sabemos. Por respeto al Ministerio Público no podemos dar declaraciones. No temo a ser investigado", manifestó el general antes de abordar su automóvil privado que lo esperó frente a la Procuraduría General de la República, ubicada en el Centro de los Héroes en la capital.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) explica que Jochi Gómez quería controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia, seguimiento y ubicación de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional y que para esta misión habilitó la firma de un acuerdo de cooperación realizada por el Ministerio de Defensa representado por Paulino Sem, y la empresa Aurix S.A.S., de Gómez, en fecha 23 de junio del año 2020, con un tiempo de vigencia de 12 meses.

Según el expediente Es el principal beneficiario económico del esquema corrupto, Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos. En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, "constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado". Se le señala como el principal responsable del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el Gran Santo Domingo.

Una fuente confiable ligada a la investigación confió a Diario Libre que hoy Gómez Canáan fue interrogado por cuarta vez en relación al caso Intrant y a la corrupta Operación Camaleón.