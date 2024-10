Vuelven a aplazar inicio de juicio de fondo contra implicados en la muerte de la niña Kylie Naomi

Por segunda vez consecutiva, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó este miércoles la apertura a juicio de fondo contra los implicados en la muerte de Kylie Naomi Rosa Alcántara, de nueve años, ultimada de un tiro durante un atraco en abril pasado. La nueva fecha fue fijada para el próximo 13 de noviembre.

De acuerdo con el abogado de la familia de la niña, Andrés Toribio, este nuevo aplazamiento se debió a que el tribunal no citó de forma regular a los testigos oculares. "El tribunal no hizo la gestión de citar regularmente a los testigos oculares y como no fueron citados, no comparecieron, entonces se reenvió la audiencia", explicó a Diario Libre.

Toribio puntualizó que en el caso de que los testigos sean citados regularmente y no comparezcan, se ordena su arresto. Entre los testigos se incluyen a dos de las víctimas, Anthony Johan García Acosta, quien se dirigía en motocicleta junto a su novia y fue asaltado.

Por el caso, Josué Alberto Mendoza, alias Nano; Marcus Anthony Sánchez, alias Ramirito, y Luis Sander Muñoz Manzueta, guardan prisión preventiva como medida de coerción.

De acuerdo con la acusación, Mendoza es señalado como el responsable del disparo que provocó la muerte de Kylie Naomi.

Enfrenta cargos por asociación de malhechores, robo agravado y homicidio con el uso de un arma de fuego ilegal.

Guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

En tanto que, Sánchez y Muñoz Manzueta, están acusados de asociación de malhechores para cometer robo agravado. El primero cumple prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís y el segundo en Najayo-Hombres.

Sobre el hecho

Se produjo la madrugada del sábado 6 de abril de este 2024, cuando Josué Alberto Mendoza, Marcus Anthony Sánchez, Luis Sander Muñoz Manzueta y un menor de edad asaltaron a Anthony Johan García Acosta, quien viajaba a bordo de una motocicleta junto a su novia. Durante el asalto, los imputados presuntamente utilizaron armas de fuego, obligando a las víctimas a desmontarse de la motocicleta.

Según la acusación del Ministerio Público, posteriormente, se apoderaron de la motocicleta y emprendieron la huida en direcciones opuestas y, a unos metros de distancia, el coautor Muñoz Manzueta cayó al pavimento, tras ser impactado por un vehículo que transitaba por el lugar. Agrega que, en un intento de rescatarlo, los otros imputados regresaron al lugar, y como represalia, "Nano" disparó contra un vehículo que pasaba por el lugar, resultando en la muerte de la niña Kylie Naomi Rosa Alcántara.

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes está a cargo de procesar a Andy Matos (Puchinga), quien cumplió 18 años de edad el mismo día que se ejecutó el asalto en el que falleció de un balazo la niña. El tribunal determinó que el imputado cumplió la mayoría de edad el día del hecho, por lo que aún debe ser juzgado como menor de edad, según establece la Ley 136-03.