Tres años en la justicia y el Minerd desiste de buscar anular resolución de Compras y Contrataciones

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió el desistimiento y la solicitud de archivo que hizo el Ministerio de Educación (Minerd) a un recurso que interpuso hace más de tres años contra una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que le cuestionaba una licitación para la adquisición de computadoras portátiles y tabletas.

La acción se incoó durante la gestión del exministro de la institución educativa Roberto Fulcar, en agosto del 2021, quien acusó en ese entonces a la DGCP de desbordar su competencia por las reiteradas adjudicaciones que le ordenó reevaluar.

En la sentencia 0030-03-2024-SSEM-00519, emitida el 12 de septiembre de este año 2024 y notificada a Compra y Contrataciones el 15 del pasado mes de octubre, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó el "archivo definitivo del expediente" que incluso había llegado a la Suprema Corte de Justicia en casación.

La resolución que agotó el proceso judicial en el TSA y en la Suprema Corte de Justicia, que casó una decisión de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo y ordenó un nuevo proceso en la Segunda Sala del TSA, es la RIC-162-2021 sobre la licitación de urgencia de 752,000 de los equipos tecnológicos.

La Quinta Sala del TSA revocó la resolución RIC-162-2021 de Contrataciones Públicas, a través de su dictamen No. 030-1643-2022-SSEN -01095.

No obstante, la DGCP interpuso un recurso de casación y el 31 de octubre del 2023, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia No. SCJ-TS-23-1367 contra la No. 030-1643-2022-SSEN -01095, de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo.

En la decisión de la alta corte, se acogió el recurso de la DGCP y se envió el caso de nuevo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en el que, después de varias audiencias fallidas, el Minerd desistió de su acción.

La empresa Casa Duarte, S.R.L, que impugnó ante la DGCP la licitación, y fue interviniente voluntaria durante todo el proceso judicial también solicitó al "honorable (tribunal) que se acoja el desistimiento presentado por la parte y que se ordene el archivo del mismo".

En varios mensajes por la red social X, el director de la DGCP, Carlos Pimentel, explica que la resolución RIC-162-2021 revoca el acta de adjudicación No. 48-2020 del 22/12/20, del Ministerio de Educación "tras haber constado" que se "aplicó un criterio de adjudicación diferente al establecido en el pliego de condiciones, en el marco del procedimiento MINERD-MAE-PEUR-2020-0002".