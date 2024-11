Interrogan a los cinco detenidos por asalto a joyería en San Luis

Las autoridades de la Fiscalía de Santo Domingo Este interrogaron este sábado a los acusados del robo a una joyería en el distrito municipal San Luis, en Santo Domingo Este, ocurrido el pasado lunes 28 de octubre. Los implicados presuntamente se hicieron pasar por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para cometer el delito.

La investigación está a cargo del fiscal Héctor Romero, según confirmó una fuente a Diario Libre.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público presente la solicitud de medida de coerción contra los cinco implicados, entre ellos una mujer y un expolicía.

Los detenidos fueron identificados como David Polanco Castillo (el Poli), un exmiembro de la Policía; Pedro Luis Hernández Obispo (el Gordo), Manuel Argenis Morfe Lima, Nicolás Diroche (Nariz) y Yoryina Beato García (la Rubia Gorda).

Argenis Pérez Rodríguez, propietario de la joyería Argenis Oro, aseguró que en el asalto a su establecimiento le sustrajeron aproximadamente cuatro mil gramos de oro.

Precisó que, además del oro, lograron llevarse "una suma de dinero en efectivo aún no precisada".

"Me siento mal, porque en verdad tengo que sentirme mal, pero a la vez, tú sabes, mucha gente me ha dicho que me dejaron la vida, que es lo más importante", comentó Pérez Rodríguez, quien, a pesar de la pérdida material, se muestra agradecido porque tanto él como sus familiares resultaron ilesos.

Siete prófugos por este caso

Además de los detenidos, el vocero de la Policía Nacional indicó que otras siete personas están prófugas de la justicia por este caso.

Estos prófugos fueron identificados por la Policía como Santiago Alexis Pérez (a) Chavo; Junior Samuel González Núñez (a) Nuno; José Luis Sanó Gómez (a) el Haitiano; Alejandro Samboy Genao (a) Breily; José Miguel López (a) Carnaval; Joel Andrés Samboy Regalado (a) Joel Capotillo o Cartucho, y Ángelo Omar Puello (a) Anyelo.