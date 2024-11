Director de Escuela de la Judicatura de RD es elegido vicepresidente de Conferencia Internacional

El director de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), Ángel Brito, fue nombrado vicepresidente regional de América del Norte, Central y el Caribe en la Conferencia Internacional sobre la Capacitación del Poder Judicial, celebrada en Corea del Sur del 3 al 7 de noviembre de 2024.

El evento se desarrolló bajo el lema: “La educación judicial en una encrucijada: Preparándose para el futuro del Poder Judicial, abrazando los derechos humanos, la tecnología y la pedagogía efectiva”.

En la asamblea general de la IOJT, Ángel Brito fue elegido vicepresidente regional tras un proceso de entrevistas y evaluaciones por el consejo de la IOJT, según una comunicación de prensa.

Desde su nueva posición, Brito reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y enriquecer la educación judicial, promoviendo un Poder Judicial más accesible, inclusivo y eficiente.

Su liderazgo busca alinear la justicia con los más altos estándares internacionales.

Durante la conferencia, Ellys Coronado, subdirectora de la ENJ, participó en el panel “Judicial Training in the Age of AI”, junto a expositores de Europa, Asia y África.

Coronado compartió la visión de la ENJ sobre el papel de la inteligencia artificial en la formación judicial y destacó las innovadoras iniciativas del laboratorio de la ENJ.

Entre los proyectos presentados se encuentran la automatización de procesos judiciales, donde los jueces trabajan en conjunto con las áreas técnicas y colaboran en la creación de soluciones para mejorar la administración de justicia. Así mismo, presentó el "Video Juego del Proceso", una herramienta interactiva que apuesta al cambio de la enseñanza de aprendizaje del proceso judicial dominicano.

¿Qué es la IOJT?

La Organización Internacional para la Capacitación Judicial (IOJT), fundada en 2002, apoya a instituciones de capacitación judicial en todo el mundo, promoviendo el intercambio de estrategias y mejores prácticas entre jueces y educadores. Con 125 miembros de 77 países, la IOJT impulsa el desarrollo de currículos efectivos, metodologías de enseñanza avanzadas y la consolidación de centros de capacitación judicial de alta calidad.