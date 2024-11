Yeni Berenice Reynoso aboga por una política de acuerdos en los procesos judiciales

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso abogó este miércoles por una política de acuerdos en los procesos de justicia de la República Dominicana a fin de que haya respuesta oportuna, que es uno de los fines del sistema y de la ley procesal penal.

En ese sentido, defendió el rol persecutor que juega Ministerio Público, de buscar soluciones alternas a los casos y manifestó que uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de justicia es lograr generar una política articulada entre los distintos actores del sistema.

Sostuvo que han puesto especial enfoque a esa alternativa, en la política que han implementado en los últimos cuatro años.

"Hemos puesto especial enfoque en mejorar el tiempo de respuestas y hemos asumido también, la señora procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, una política junto a la Dirección de Persecución y otros de nuestros órganos principales a nivel operativos como son las procuradurías especializadas y las fiscalías, de llegar a acuerdos, de buscar soluciones alternas a los procesos", dijo.

Durante su intervención en el Seminario Conmemoración del Vigésimo Aniversario del Código Procesal Penal, Reynoso citó a un juez alemán, cuyo nombre no mencionó, que dijo que "ningún Estado es capaz de llevar, bajo un esquema de litigios, de todas las instancias de un proceso, todos los casos que ocurren en su territorio hasta una decisión final".

Sostuvo que si eso es en Alemania, que posee muchos recursos económicos, en República Dominicana, deben crearse las condiciones con más razón.

"La política de acuerdos es una política necesaria", subrayó.

"El Ministerio Público acuerda, no hay casos en los que no acordamos, y vuelvo y lo digo a la Defensa Pública nosotros acordamos todos los casos, no hay veto, que ese caso es grave, lo acordamos, pero lo acordamos a una pena que se ajuste a las características del caso" Yeni Berenice Reynoso Directora de Persecución del MP “

De igual forma, dijo que no se debe sentir temor en aplicar los acuerdos entre las partes.

"Yo le digo a la Defensa Pública, nosotros acordamos todos los casos, no hay veto. ¿Qué ese caso es grave? Lo acordamos, pero lo acordamos con una pena que se ajuste a las características objetivas del caso", subrayó Reynoso.

Avances y desafíos

Reynoso dijo que en estas dos décadas del Código Procesal Penal ha habido avances, pero también desafíos.

Al hablar de las transformaciones, citó la calidad del acceso a la justicia para todas las partes.

"El acceso a la justicia es una garantía a la sociedad de que el sistema de justicia funciona, de que hay respuestas y que esas respuestas muchas veces no son positivas para el órgano acusador", aseguró.

Afirmó que uno de los enormes desafíos que enfrentan es precisamente mejorar la calidad en el acceso a la justicia.