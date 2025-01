Hijos de mujer asesinada por su pareja en Santiago piden condena de 30 años de cárcel

La Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a José Manuel Matos Vásquez, acusado de matar a su pareja, Jennifer Milagros Peña, la noche del 31 de diciembre en el sector La Cambronal, en Santiago.

El imputado cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, mientras avanza la investigación del caso.

La decisión fue adoptada tras acoger el pedimento del Ministerio Público y los abogados querellantes, quienes presentaron pruebas que vinculan a Matos Vásquez, de 45 años, con el crimen.

El abogado querellante, Wilandy Sarita, expresó: "Estamos aquí para garantizar que este caso no quede impune. Aunque no podemos devolverle a su madre a la familia, buscamos brindar una voz de aliento y que se haga justicia".

Antecedentes de violencia y familia pide pena máxima

Jennifer Milagros Peña, de 43 años, mantuvo una relación de más de 20 años con el acusado, marcada, según declaraciones de sus familiares, por constantes episodios de violencia.

La pareja no tenía hijos en común, pero Peña era madre de dos jóvenes que hoy claman justicia.

Su hija, Kiary Licet Peña, aseguró: "Le decíamos que se separara de él, pero ella, por miedo, no lo hacía. Mi mamá era una mujer tranquila, trabajadora, que no merecía esto. Que este caso no quede impune".

Por su parte, Edwin Rafael Vargas Peña, hijo de la víctima, lamentó entre lágrimas que su madre muriera de manera violenta: "Sabemos que al menos (el acusado) no estará en la calle para hacerle daño a otra persona. Mi mamá nunca lo denunció; no sé si era por miedo o por las amenazas".

El padre de la víctima, Ramón Antonio Mata, también relató cómo Jennifer sufría amenazas constantes: "Todo lo que ella conseguía se lo tenía que dar. Yo no sabía lo que estaba pasando porque vivía lejos, pero lo único que deseo es que le den 30 años de cárcel".

Un llamado a la justicia

El hecho que costó la vida a Peña ocurrió en su residencia tras una discusión, en la que, según el informe preliminar de la Policía Nacional, Matos Vásquez le ocasionó un trauma craneoencefálico severo.

Fue detenido en flagrante delito y trasladado al Ministerio Público.

"Lo que buscamos como familia es justicia y que este tipo de hechos no queden en el olvido", enfatizó Sarita, representante legal de los querellantes.

El caso ha generado indignación en Santiago, donde organizaciones sociales han reiterado la importancia de denunciar situaciones de violencia intrafamiliar y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir feminicidios en el país.

Este lunes, mientras se conocía la audiencia de medidas de coerción, familiares de la fallecida acudieron hasta el palacio de Justicia y se apostaron en la parte frontal exigiendo justicia contra el agresor.