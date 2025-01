En un acto que ha causado desconcierto, una mujer llevó este martes unas osamentas -que dice que corresponden a su hija de 16 años- a la fiscalía de Higüey, provincia La Altagracia, y los lanzó en la recepción.

Según la versión sobre la muerte de la menor Yeira Idraivia Encarnación Correa, esta se ahogó en el río Salto de Anamuya en marzo pasado. Sin embargo, Mildred Correa, madre de la fallecida, alega que la adolescente fue presuntamente violada y que las autoridades no le realizaron los estudios correspondientes.

En un video difundido en las redes sociales se puede observar a Correa llegar a la fiscalía con una bolsa y tirar en el piso las supuestas osamentas de su hija.

"Yo vine para que se la coma la fiscalía. Han pasado diez meses y nadie me dice nada de lo que le pasó. Ella andaba con un grupo y la fiscalía no me ha dicho nada, solo me tienen dando vueltas y mareándome", expresó la mujer en el audiovisual, visiblemente indignada y molesta.

Mientras caminaba alrededor de los supuestos restos humanos, Correa manifestó que se siente impotente por lo ocurrido con su hija y que su acción era una forma de llamar la atención de las autoridades.

"Soy una madre impotente. ¿Tú crees que a mí no me duele haber sacado a mi hija de allí, para llamar la atención? Que me maten si quieren, ya yo estoy muerta, hace diez meses", expresó.

La mujer fue arrestada

Posteriormente a la acción, Mildred Correa fue arrestada por las autoridades. Así lo confirmó el fiscal Aneurys Castillo.

El fiscal declaró que Correa fue arrestada de manera flagrante e iniciaron una investigación para determinar si realmente se trata de osamentas humanas.

Indicó que Correa podría estar enfrentándose a posibles cargos penales, "pero no podemos adelantarnos porque aún no sabemos cuál será el resultado de la investigación, y eso determinará si existe algún tipo penal o no".

Se investigará el caso de la menor

El fiscal indicó que aún no ha determinado si las osamentas que Correa lanzó en la fiscalía realmente son humanas.

"Ella dice que supuestamente son las osamentas de su hija. Entonces, vamos a iniciar una investigación a partir de esta situación que se ha presentado. Hasta el momento, solo hemos realizado el levantamiento con el médico legista y los miembros de la Policía Científica de la Dirección Central de Investigación (Dicrim)", explicó.

Indicó que se realizará el levantamiento y algunos descensos hacia el cementerio, así como toda una investigación por el caso de la menor que se inicia a partir de este momento. Agregó que, en este sentido, no tienen mucha más información, ya que fue apoderado del caso este martes.