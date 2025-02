Se entrega a la Policía joven acusado de intento de homicidio junto a Onguito Wa

Fernelis Capellán Matos, alias "Cerdo Gatillo", acusado junto al exponente urbano Onguito Wa de intento de homicidio contra un motoconchista en el sector Invi, de Los Mina, se entregó este martes a la Policía Nacional.

Capellán Matos está señalado como el responsable de disparar desde un vehículo contra Freisy José Báez Ciprián en diciembre del 2024, causándole tres heridas de bala. Mientras que Elvis Manuel Santos Alcántara, nombre real del cantante urbano Onguito Wa, quien actualmente cumple medida de coerción por el caso, era supuestamente quien conducía el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos.

Al momento de su entrega, en compañía de sus padres y su abogado, "Cerdo Gatillo" se desvinculó del atentado a tiros contra el motoconchista y explicó que había permanecido prófugo por temor a su vida. "Temo por mi vida, tengo cuatro hijas y están pequeñas, las quiero ver crecer y yo no sé de lo que me están hablando y por eso yo vine, me están acusando de pilas de cosas que yo no he cometido en mi vida", expresó.

Marisela Matos, madre de Capellán Matos, exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar con precisión quiénes fueron los verdaderos responsables del ataque. "Lo estoy entregando sano y salvo para que no me le pongan la mano, y me lo entreguen como el mismo se lo estoy entregando", dijo Marisela.

La Policía Nacional, tras garantizar que los derechos de Capellán Matos serán respetados, informó que en las próximas horas será enviado al Ministerio Público para que responda por la acusación en su contra.

Detalles del caso

El expediente del Ministerio Público indica que el tiroteo ocurrió el 22 de diciembre de 2024, a las 11:00 de la mañana. Según las investigaciones, Santos Alcántara y Capellán Matos llegaron a la calle 5 del Invi de Los Mina, donde la víctima, Báez Ciprián, se encontraba ejerciendo su labor de motoconcho y lo atacaron a tiros.

Testimonio de la víctima

Tras recibir los disparos, Báez Ciprián, declaró que no comprende las razones del ataque e identificó directamente a Onguito Wa como la persona que trasladó al agresor al lugar de los hechos.

Relató que había tenido un conflicto previo con "Cerdo Gatillo" en 2020, lo que lo llevó a prisión por dos años.