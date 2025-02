Víctimas de Europa, Canadá y EE.UU. en "estafa" del caso Guepardo

El Ministerio Público , a través de la Operación Guepardo, develó un supuesto esquema de estafa liderado por los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, utilizando la empresa fachada Novasco Real Estate S.R.L. Los acusados ofrecieron proyectos como La Romana Victoriana Residences y Bávaro Victoriana Residences, los cuales nunca se materializaron.

Contra la alegada estafa se han querellado hasta ahora 122 personas, además del Estado dominicano, identificados como víctimas. El daño económico contra estas personas alcanzaría al menos los 18 millones de dólares.

Asimismo, figuran 24 ciudadanos estadounidenses, de los cuales dos son puertorriqueños, cuatro canadienses. También se cuenta dos suizos y dos alemanes entre las víctimas. Las investigaciones han señalado que este esquema no solo afectó a personas dentro del país, sino también a la diáspora dominicana y a extranjeros confiados en la reputación de la marca RE/MAX One.

A los investigados se les solicita 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción para Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, las dos mujeres detenidas. El órgano persecutor también pide a la Oficina de Atención Permanente de la provincia La Romana, declarar el caso complejo.

Según los documentos judiciales, estos proyectos eran promocionados como desarrollos de lujo con precios atractivos, utilizando plataformas como RE/MAX ONE RD para ganar credibilidad. Las campañas incluyeron anuncios en redes sociales, presentaciones virtuales y eventos presenciales, como un "primer picazo" en terrenos vacíos, destinados únicamente a simular progreso.

Las investigaciones habrían revelado que los imputados, liderados por Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Loany Lismeiry Ortiz Nova, se sirvieron de las redes sociales, folletos y reuniones virtuales para atraer a potenciales compradores, quienes transfirieron altas sumas de dinero bajo la promesa de recibir viviendas en un plazo específico. Sin embargo, los inmuebles nunca fueron entregados, y en algunos casos los terrenos ni siquiera eran propiedad de la empresa.

La investigación, de acuerdo con el documento de solicitud de medida de coerción, destaca que los terrenos utilizados para la promoción nunca contaron con los permisos necesarios del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ni del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, las propiedades eran ofertadas por valores inferiores a su precio de mercado. Por ejemplo, unidades de 40 metros cuadrados fueron promocionadas en 34,000 dólares, aunque el valor real rondaba los 74,000 dólares.

Los imputados alegadamente establecieron contratos falsos de compra y venta, presentando terrenos inexistentes o no aptos para construcción. Las reuniones virtuales dirigidas por Rocío del Alba Rodríguez de Moya dejaban "impresionados" a los posibles compradores, quienes confiaban en la apariencia de profesionalismo del proyecto. Este esquema habría afectado a unas 122 personas nacionales y extranjeras.

El Ministerio Público presentó elementos que según entiende, exponen el funcionamiento del esquema fraudulento atribuido a los imputados en la Operación Guepardo, quienes habrían utilizado la empresa fachada Novasco Real Estate S.R.L. para captar millones de dólares mediante la promoción de proyectos inmobiliarios inexistentes.

En los contratos de promesa de venta, la empresa Novasco Real Estate S.R.L. declaraba ser propietaria legítima de terrenos identificados con la matrícula 2100003603. Sin embargo, el Ministerio Público asegura demostrar que la compañía nunca cumplió con el pago por dichos terrenos, a pesar de haber recibido transferencias millonarias de las víctimas.

Además, los imputados organizaron un evento denominado "Primer Picazo y Corte de Cinta" en febrero de 2023 para el proyecto ficticio Romana Victoriana. En este acto, simularon actividades de construcción con maquinaria y equipo en el terreno para reforzar la confianza de los compradores.

De acuerdo con el Ministerio Público, el 7 de febrero de 2025, se realizaron múltiples allanamientos en las propiedades de los principales acusados. En las residencias de Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, se incautaron documentos relacionados con la supuesta operación inmobiliaria, materiales promocionales de la franquicia RE/MAX y vehículos de lujo que formaban parte de los activos adquiridos con fondos de las víctimas, además de otros elementos de prueba que son utilizados por el órgano persecutor para la solicitud de medida de coerción.

Algunos de los querellantes son Abraham Svelti Pérez, Francisco Javier Estévez Polanco y Carlos Tirson Alcántara Abreu, quienes han denunciado que fueron atraídos entre marzo de 2022 y enero de 2023 por la promoción del proyecto Romana Victoriana Residences, un complejo habitacional anunciado como lujoso y con precios aparentemente accesibles.

Posponen audiencia

La Oficina de Atención Permanente de La Romana pospuso para el martes 18 el conocimiento de la medida de coerción contra las dos mujeres detenidas e imputada de integrar una red delictiva dedicada a una estafa millonaria en la venta de propiedades de lujo inexistentes.

El aplazamiento fue solicitado por el abogado de Marisol Nova Nolasco, debido a que todos los abogados fueron notificados la mañana de este mismo lunes, lo que no les permitió conocer a fondo el expediente. Además, algunas víctimas no contaban con representación legal adecuada. "A todos los abogados se nos notificó hoy en la mañana, por lo cual no tenemos conocimiento de la misma ni de las piezas probatorias", declaró la abogada Carolina Núñez.